آمریکایی ها دچار سرگیجه سیاسی شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سفر دو روزه خود به سوریه و لبنان، در کنفرانسی خبری در جمع خبرنگاران لبنانی شرکت کرد و به پرسشهای آنان پاسخ گفت.
وی در ابتدای این نشست خبری درباره سفرش به لبنان گفت: در جریان این سفر و گفتگوهایی که با مقامات لبنان داشتم، متوجه شدم که لبنان از شرایط سخت در حال عبور است. خوشحالم که دولت جدید تشکیل شده و امیدوارم که دولت جدید در لبنان بتواند مشکلات را حل کرده و امور را به دست بگیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی از آمادگی جمهوری اسلامی برای کمک به دولت لبنان در حل مسائل این کشور خبر داد.
ترور، اقدام نازلی است و وقتی کشوری به آن دست میزند که خود را ناتوان از هر اقدام دیگری می بیند
لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات کمک ایران به دولت لبنان اظهار داشت که ایران حمایت خود از دولت این کشور را مخفی نکرده و مذاکرات جامع صورت گرفته، انواع کمکها در زمینههای اقتصادی، صنعتی و تجاری را دربر میگیرد.
وی درباره سیاستهای تروریستی دولت آمریکا در منطقه نیز افزود: در مسئله ترور تردیدی نیست که اکثر کشورها این سیاست ناشیانه را محکوم کردند. شهید حاج قاسم سلیمانی شخصیت بزرگی بود و ترور ایشان اقدامی عادی نبود. ترور در این سطح نشان دادکه آمریکا از موضع ضعف دست به این اقدام زده است؛ چراکه ترور، اقدام نازلی است و وقتی کشوری به آن دست میزند که خود را ناتوان از هر اقدام دیگری می بیند.
رئیس مجلس عنوان کرد: کسانی که در مسائل امنیتی ورود دارند، میدانند که ترور کردن کار سختی نیست. کار کثیفی است؛ ولی آمریکاییها به انتهای خط رسیدهاند و برای همین دست به این گونه کارهای بزدلانه میزنند. در عین حال این ترور برای آمریکاییها نتیجهای نداشت، زیرا خروشی که مردم داشتند و عکس العملی که نسبت به این امر نشان دادند، حاکی از آن بودکه ترور، مورد پسند هیچ کسی نیست.
لاریجانی بر عزم ایران به ادامه خط مقاومت تاکید کرد و با تایید نقش آمریکا در برخی ناآرامیهای منطقه، یادآور شد: دوستان لبنانی ما خیلی عاقلانه با این پدیده مواجه شدند و مسائل خود را حل کردند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اهداف سفر منطقهای خود و ارتباط آن با هماهنگی بین نیروهای مقاومت، تصریح کرد: برای هماهنگی بین نیروهای مقاومت، احتیاج به سفر نیست. در عین حال در این سفر ما با دوستان محور مقاومت چه در سوریه و چه در لبنان گفتگو داشتیم و امیدواریم در روزهای آینده خبرهای پیروزمندانه بیشتری بشنویم.
رئیس مجلس در پاسخ به سوال دیگری درباره احتمال قطع کمکهای امریکا به لبنان در صورت ارسال کمکهای ایران به این کشور، ادامه داد: ما به عنوان دوست مردم لبنان، آمادگی خود را برای کمک اعلام میکنیم؛ ولی اجبار نمیکنیم. اجبار روش ایران نیست، روش آمریکایی هاست. ملت لبنان ملت رشید و مقاومی است، ما سالهای طولانی در کنار هم بودهایم و وظیفه داریم بگوییم که میتوانیم به شما کمک کنیم. بنابراین رفتاری خیرخواهانه را دنبال میکنیم.
لاریجانی تاکید کرد که آمریکاییها تنها میخواهند تسلط صهیونیستها بر منطقه را دنبال کنند.
به نظر من آمریکاییها دچار سرگیجه سیاسی شدهاند
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتراضات در عراق و لبنان و ارتباط این رویدادها با عملکرد دولتها در این دو کشور، به ناآرامیها در فرانسه اشاره کرد و گفت: تظاهرات و اعتراض در کشورهای مختلف ازجمله فرانسه وجود دارد. چرا این اعتراضات با هم مرتبط نمیشود؟ چرا مدام تلاش میشود مسائل منطقه به ایران ربط داده شود؟
رئیس مجلس افزود: به نظر من آمریکاییها دچار سرگیجه سیاسی شدهاند. من دلیل ناراحتی آمریکاییها را درک میکنم، چرا که پارلمان عراق اخراج آمریکاییها را تصویب کرده است. ما حق را به مردم عراق میدهیم و دلیلی ندارد که کشوری بیاید در عراق پایگاه بزند و بدون نظر عراق، مهمان این کشور را ترور کند؛ معلوم است که این اقدامات عکس العمل در پی دارد. هر کشور و هر ملتی که غیرت ملی داشته باشد، نسبت به این رفتارهای ستمگرانه واکنش نشان میدهد.
لاریجانی خاطرنشان کرد: آمریکاییها باید رفتارشان را عوض کنند، زیرا ملتهای منطقه برده آمریکا نیستند و اینکه مثلاً داماد ترامپ به وزرای خارجه منطقه تلفن بزند و تاکید کند که بعد از رسوایی موسوم به معامله قرن، این مواضع را با این محورها بگیرید، فضاحت بار است.
اگر حزب الله نبود، اسرائیل جنایتهای بزرگتری برای مردم لبنان رقم میزد
خبرنگار دیگری در این نشست از لاریجانی درباره شبهه تروریستی نامیده شدن حزب الله لبنان از سوی سازمانهای بین المللی و شایعه مذاکره ایران با این گروه برای تغییر برخی مواضع سوال کرد که رئیس مجلس کشورمان پاسخ داد: اینکه گفتید حزب الله از سوی سازمانهای جهانی تروریست اعلام شده است، حرف درستی نیست. این فقط ترامپ مجنون است که حزب الله را تروریست خوانده است. ما نشنیدهایم که کشورهای دیگر حزب الله را تروریست اعلام کنند. حزب الله فرزند مردم لبنان است و جلوی ظلم، تعرض و تجاوز اسرائیل به لبنان را گرفته و این سرمایهای بزرگ برای لبنان به شمار میرود.
وی ادامه داد: شما ببینید در کشورهای دیگر نام حزب الله را با چه عظمتی یاد میکنند. اگر آدمی مثل ترامپ، تهمتی به حزب الله میزند، نباید روحیه تان خراب شود. بسیاری از ملتهای جهان به وجود حزب الله افتخار میکنند. اگر حزب الله نبود، اسرائیل جنایتهای بزرگتری برای مردم لبنان رقم میزد.
رئیس مجلس با بیان اینکه آمریکا تا یک ملت را ذلیل نکند، چیزی به آن ملت نمیدهد، اظهار داشت: شما همسایه خود فلسطین را ببینید، مگر گروهی از فلسطینیها وارد مذاکره نشدند، مگر توافق اسلو را قبول نکردند، پس چرا همان توافق اجرا نشد؟
یک تعداد کشورهای شرور در دنیا هستند که تروریست خلق میکنند
لاریجانی با بیان اینکه مشکل لبنان تنها به دست ملت لبنان و نه هیچ کشور دیگری حل میشود، تاکید کرد: ملت لبنان اگر روی پای خود ایستاد، میتواند سربلند باشد، ولی اگر دست به سوی برخی کشورهای منطقه دراز کرد، همچنان محتاج آنها خواهد ماند.
در ادامه این کنفرانس خبری از لاریجانی درباره شایعه مذاکرات محرمانه مسکو و واشنگتن برای کاهش نفوذ ایران در سوریه سوال شد که وی پاسخ داد: ما به دنبال نفوذ در هیچ کشوری نیستیم. یک تعداد کشورهای شرور در دنیا هستند که تروریست خلق میکنند. یک روز در افغانستان و یک روز با ایجاد داعش در عراق. شما هم در لبنان از حضور تروریستها زخم خوردهاید. در برابر اینها شماری از کشورها و نیروهای فداکار هستند که با تروریستها مبارزه میکنند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان اضافه کرد: ما شبانه و دزدانه وارد عراق و سوریه نشدیم. دولت سوریه و دولت عراق از ما خواست که کمکشان کنیم و ما کمک کردیم. البته حزب الله هم به دولت سوریه کمک کرد تا تروریستها را شکست دهند. ولی ما در سوریه پایگاه برای خودمان نزدیم که بگوییم درآنجا نفوذ داریم. مبانی فکری ما این نیست که جایگزین یک نظام ارباب رعیتی بین المللی دیگر شویم. لذا اینکه گفتید آمریکا و روسیه با یکدیگر توافق کردهاند از اساس اشتباه است، زیرا ما به دنبال نفوذ نیستیم که آنها بخواهند دراین خصوص توافق کنند.
متاسفانه عربستان و امارات فکر میکنند با قدرت نظامی میتوانند مسائل را حل کنند
در سوال دیگری، یکی از خبرنگاران درباره جنگ یمن پرسشی را مطرح کرد که لاریجانی پاسخ داد: داستان یمن داستان غم انگیزی است. مردمی با تمدن و با ریشه گرفتار رفتاری بدخیم شدهاند و هر روز بر سرشان بمب میریزند. من چند بار به یمن سفر کردهام و از نزدیک با مردم آنجا آشنا هستم. فقر دارند؛ اما ملت رشید و بسیار با شرفی هستند. به همین دلیل در این چند سال ایستادگی کردهاند.
وی افزود: ما از ابتدا گفتیم مسئله یمن باید از طریق گفتگوی سیاسی حل شود. متاسفانه عربستان و امارات فکر میکنند با قدرت نظامی میتوانند مسائل را حل کنند. ولی ما همچنان با طرفهای مختلف برای حل مساله یمن در حال گفتگو هستیم. به همین دلیل برخی از نیروهای یمنی هم در حال مذاکره اند که امیدواریم به نتیجه برسد. من این مطلب را روشن بگویم که جمهوری اسلامی در مسائل منطقه به طور عام معتقد است همه چیز باید از طریق گفتگوی سیاسی حل شود.
رئیس مجلس همچنین در پایان این نشست از توافقات علمی میان دانشگاههای ایران و لبنان استقبال کرد و گفت که این تبادلات علمی در دستور کار دو کشور قرار دارد.
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