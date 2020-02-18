توضیح دفترموسیقی ارشاد درباره حذف بخش«سرودهای انقلابی» از «فجر۳۵»

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی انتشار خبری به نقل از جمشید جم مدیر انجمن موسیقی سازمان بسیج هنرمندان کشور و دبیر بخش «سرود و آهنگ‌های انقلابی» در جشنواره سی‌وپنجم موسیقی فجر مبنی بر دلایل حذف این بخش از جشنواره، توضیحاتی را ارائه داد.

در توضیح روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که با عنوان «اگر جشنواره سرود و آهنگ‌های انقلابی برنامه‌ریزی شود، دفتر موسیقی حمایت می‌کند» به گروه هنر خبرگزاری مهر ارسال شده، آمده است:

«پیرو درج مطلبی با عنوان «سرود و آهنگ‌های انقلابی چگونه از موسیقی فجر حذف شد» در روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه در خبرگزاری مهر پاسخ زیر به منظور روشنگری ارائه می‌شود.

دفتر موسیقی از چند ماه قبل، آمادگی خود را برای کمک به برگزاری پنجمین جشنواره «سرود بیداری»، همزمان با برگزاری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر به مسئولین ذی‌ربط این جشنواره اعلام کرد.

در این راستا متن پیش‌نویس تفاهم‌نامه فی‌مابین، بر اساس مذاکره و موارد توافق‌شده نیز در دو مرتبه ردوبدل و اصلاحات مربوطه اعمال شد و در آخرین نوبت در تاریخ بیستم بهمن ماه از سوی انجمن موسیقی ایران برای امضای طرف مقابل ارسال و به‌صورت تلفنی نیز آمادگی لازم برای کمک به برگزاری جشنواره مذکور اعلام شد، اما پاسخی از طرف برگزارکننده دریافت نشد.

بدیهی است هر زمان طرف مقابل آمادگی اجرایی خود را برای برگزاری جشنواره فوق‌الذکر اعلام کند، برنامه‌ریزی لازم را به پایان رساند و جدول برنامه‌ها بصورت مکتوب به دفتر امور موسیقی و انجمن موسیقی ارائه شود، آمادگی برای کمک به برگزاری وجود خواهد داشت.»