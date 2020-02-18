ماهواره ای از جنس چوب پنبه آزمایش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، در هفته جاری سازمان فضایی اروپا نوعی جدیدی از ماهواره را آزمایش می کند که از چوب پنبه ساخته شده است. محققان امیدوارند با انجام این آزمایش، ورود ماهواره و ابزارهای فضایی به جو زمین را تسهیل کنند.

ماهواره مذکور در ۵ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی همراه محموله باری به ایستگاه فضایی بین المللی رسید و فردا در مدار زمین رها می شود. این ماهواره طی ۶ ماه آینده دوباره وارد جو زمین خواهد شد.

این ماهواره کیوب ست برای تحقیقات هواشناسی و اندازه گیری فرسایش نام گرفته و از مکعب های کوچکی ساخته شده که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. به گفته محققان چوب پنبه به کار رفته در این ماهواره از مواد خاصی تهیه شده است. میله اصلی این ابزار فضایی از تیتانیوم ساخته شده که پوششی از جنس کاربید سیلیکون دارد. مهندسان سازمان فضایی اروپا دماغه این ماهواره را از چوب پنبه ساختند تا در مقابل سقوط آرام آن به جو زمین مقاومت کند.

فرایند ورود ماهواره ها و ابزارهای فضایی به جو زمین خطرناک است و بیشتر ماهواره های کوچک در این مسیر از بین می روند. اما محققان سازمان فضایی اروپا معتقدند چوب پنبه ای که در دماغه ماهواره به کار رفته احتمالا به سالم ماندن آن هنگام گذر از اتمسفر کمک می کند.

این چوب پنبه طوری طراحی شده که هنگام ورود به جو تا گرمای زیاد را از بدنه اصلی ماهواره دور کند. به همین دلیل این ماده نخست منبسط می شود و آتش می گیرد و می سوزد.

تکه های سوخته چوب پنبه پراکنده می شوند و از میزان گرمایی که توسط بقیه بدنه هواپیما جذب می شوند می کاهند. این فرایند فرسایش نامیده می شود.

البته روش مذکور برای ورود کپسول های بزرگتر به اتمسفر زمین به کار گرفته شده اما به ندرت برای ابزارهای کوچکی مانند ماهواره کیوب ست استفاده شده است.