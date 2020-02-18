۲۸۰۰۰ فقره تصادف در لرستان رخ داد / رشد ۱۳ درصدی تصادفات فوتی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار تصادفات ۱۰ ماهه در لرستان، اظهار داشت: ۲۸ هزار و ۷۶ فقره تصادف در استان رخ داده است که از این میزان ۷۳ درصد تصادفات درون شهری و ۲۷ درصد برون شهری بوده است.

وی، خاطرنشان کرد: ۱۳ درصد تصادفات فوتی، ۲۳ درصد تصادفات جرحی و ۷۴ درصد تصادفات خسارتی بوده است.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه لرستان ۱.۶ درصد جمعیت کشور را دارد و سهم لرستان از تصادفات کل کشور ۱.۰۴ درصد است، تصریح کرد: لرستان شریان حیاتی است و در عبور و مرور طرح‌های اربعین و راهیان نور و ترانزیت کالاها نقش مهمی دارد.

سردار مهدیان نسب با اشاره به اینکه ۳۶۰ فقره تصادف فوتی در استان داشته ایم که ۲.۹ درصد کل تصادفات فوتی کشور را شامل می‌شود، اظهار داشت: ۶۶۸۹ فقره تصادف نیز جرحی بوده است.

وی، ادامه داد: در مجموع تصادفات در استان ۱۲ درصد کاهش داشته ایم اما در تصادفات فوتی ۱۳ درصد افزایش داشته ایم که عمده دلیل این افزایش آمار شدت بالای برخورد خودروها در جاده‌ها زیاد است.

فرمانده انتظامی لرستان، یادآور شد: اکثر استان‌ها مجهز به سامانه‌های هوشمند نظارتی در جاده‌ها هستند اما لرستان مجهز به این سامانه‌ها نیست.

سردار مهدیان نسب، گفت: لرستان جایگاه ۱۴ کشور را در حوزه تصادفات فوتی دارد.

وی با بیان اینکه در بحث جان باختگان تصادفات جایگاه ۱۳ کشور را داریم، تصریح کرد: نرخ جان باختگان تصادفات لرستان تعداد ۲۵.۵ نفر در هر یکصد هزار نفر است که ۷.۲ درصد بیشتر از نرخ کشور است.

فرمانده انتظامی لرستان، یادآور شد: نرخ مجروحیت در تصادفات رانندگی لرستان ۵۲۸ نفر در هر یکصد هزار نفر است که از میانگین کشوری ۹۰ نفر بیشتر است.