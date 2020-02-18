تولید واکسن «آبله قناری» در موسسه رازی آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسحاقی روز سه شنبه در مراسم نودوپنجمین سالروز تأسیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی که در محل این مؤسسه برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه برای تجلیل از تلاشگران مؤسسه رازی برگزار شده است که سالیان سال است در این عرصه فعالیت دارند و دستاوردهای زیادی از این فعالیت‌ها حاصل شده است.

وی با اشاره به دستاوردهای مؤسسه رازی در طول سالیان قبل و در تولید انواع واکسن‌های بیماری‌ها، گفت: به لطف این دستاوردها بیماری فلج اطفال خیلی وقت است که در کشورمان ریشه کن شده است، یا موردی از بیماری دیفتری در ایران نمی‌بینیم.

رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به اینکه در مؤسسه رازی پژوهش‌های خوبی در زمینه دستیابی به فرآورده‌های جدید، کارهای شاخص و ایده‌های فناور در بخش‌های تولید، پشتیبانی و … دنبال شده است، تاکید کرد: تجلیل از این پژوهشگران در دستور کار قرار داده شده است.

دکتر اسحاقی با بیان اینکه امسال در مؤسسه رازی دو فرآورده جدید داشته که برای آن پروانه تولید دریافت کرده ایم، گفت: یک مورد واکسن سه گانه نیوکاسل- آنفلوآنزا و گامبورو است که بعدها نیز به جای گامبورو، برونشیت اضافه خواهد شد.

وی اشاره کرد: دیگر دستاورد امسال مؤسسه رازی اخذ پروانه تولید واکسن آبله قناری است و اکنون تولید آن را آغاز کرده ایم.

رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با اشاره به اینکه در سال جاری واکسن جدید بیماری بروسلوز نیز در مؤسسه رازی تولید شده است، عنوان کرد: در گذشته واکسنی توسط موسسه برای این بیماری تولید شده بود اما پایداری آن تنها حدود چهار ماه بود اما اکنون با تولید جدید این واکسن سطح پایداری را به بیش از این زمان رسانده ایم.

دکتر اسحاقی در خصوص برنامه‌های این موسسه برای سال آتی اشاره کرد: سال آینده تولید یکی از واکسن‌های سه گانه طیور را خواهیم داشت که واکسن نیوکاسل – آنفلوآنزا - برونشیت خواهد بود، دیگر برنامه تولیدی ما برای سال آینده تولید واکسن سندورم افت تولید تخم مرغ یا (EDS) است.

وی در بخش دیگری در خصوص سطح تولید در مؤسسه رازی، گفت: علیرغم شرایط مملکت و وجود تحریم‌ها خوشبختانه توانسته ایم سطح تولید را بالا ببریم، در راستای تأمین تولیدات مورد نیاز کشور در حوزه بهداشت و درمان و همچنین سازمان دامپزشکی همچون گذشته کار کرده ایم.

رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی عنوان کرد: امسال در زمینه تولید واکسن‌های طیور بیشتر از قبل کار کرده ایم چون کشش بازار در این راستا بیشتر بوده است، سال گذشته حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دز واکسن طیور تولید داشته ایم تا پایان سال جاری این میزان به بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دز می‌رسد، به یقین اگر بتوانیم مشکلات موجود در زمینه تأمین مواد اولیه را تا حدود زیادی حل کنیم به سطح بیشتری از تولید سالانه دست می‌یابیم.