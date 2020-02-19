جزییات اختتامیه سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، مراسم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر ساعت ۱۸:۳۰ روز پنجشنبه اول اسفند در تالار وحدت تهران برگزار میشود. این مراسم با اجرای سید عباس سجادی کارشناس موسیقی و مدیرعامل بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر با تجلیل از استادان موسیقی هوشنگ ظریف، افلیا پرتو، عاشیق حسن اسکندری و نادر مشایخی به کار خود پایان میدهد.
اهدای جوایز برگزیدگان جایزه ترانه و جایزه موسیقی و رسانه و اجرای گروههای موسیقی از برنامههای دیگر اختتامیه سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر است.
در آخرین روز سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر بهنام بانی در ساعتهای ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه اول اسفند در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران اجرا میکند.
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