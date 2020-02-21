به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح، صبح امروز در ستاد انتخابات شهرستان میبد اظهار داشت: ستاد انتخابات میبد ظرف یکی دو هفته اخیر در همه بخش‌های امنیت و انتظامی، نظارت، اجرایی و … تلاش‌های شبانه روزی داشتند و نامزدها هم به خوبی و قانونمند تنور انتخابات را گرم کردند.

وی افزود: در میبد ۷۶ صندوق رأی گیری داریم که میبد بعد از مرکز استان بیشترین تعداد صندوق‌ها را دارد.

فلاح با اشاره به سکونت تعداد زیادی از زرتشتیان در شهرستان میبد گفت: یک صندوق هم مربوط به اقلیت دینی زرتشتی آرای هموطنان زرتشتی را جمع آوری می‌کند.

فرماندار میبد عنوان کرد: امیدواریم با همه تمهیداتی که اندیشیده شده هم در بعد پشتیبانی و هم نظارت و اجرایی شاهد انتخابات خوبی در شهرستان میبد باشیم.

وی تاکید کرد: اطمینان داریم فردی که توسط مردم انتخاب می‌شود در جهت خدمت به مردم تلاش خوبی خواهد داشت و پاسخ حماسه حضور مردم در انتخابات را خواهد داد.

به گزارش مهر، از حوزه انتخابیه تفت و میبد یک نماینده راهی مجلس شورای اسلامی خواهد شد.