محور توسعه فناوری های آینده با تلفیق ۴ فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سورنا ستاری در نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه بیان کرد: یکی از اولویت‌های معاونت علمی و فناوری در این ۶ سال توسعه علوم شناختی بود. ما معتقدیم که نانو، بیو، آی تی و علوم شناختی محور توسعه آینده هستند و ما هم باید این حوزه‌های علمی را در کشور توسعه دهیم.

وی افزود: توسعه این حوزه‌های علمی در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است و ما هم باید با کمک متخصصان داخلی و توانمندی فعالان، این حوزه را توسعه منطقی دهیم.

به گفته ستاری، تلفیق علوم نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی علوم شناختی و آی تی محور توسعه فناوری‌های آینده است.

معاون علمی و فناوری ادامه داد: اگر بخواهیم تعریفی ساده از اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم باید بگوییم در این اقتصاد نگاه به سرمایه مالی و جیب نیست بلکه نگاه اصلی به جوانان، فکر، ایده و مغزهایشان است.

وی افزود: اقتصاد نفتی فرهنگ غلطی با خود به جامعه تزریق کرده است که بر اساس آن، همه مشکلات با پول حل می‌شود و در این اقتصاد هیچ جایگاهی برای تخصص و توان متخصصان و نیروی انسانی وجود ندارد.

ستاری تاکید کرد: در اقتصاد دانش بنیان، ارزش افزوده یعنی تفکر و مغز نیروی انسانی. در این اقتصاد، خام فروشی جایی ندارد و به مرزهای دانش توجه می‌شود. تحریم‌ها جایی اثر دارد که به خام فروشی روی آورده ایم. اما این تحریم‌ها به مرز دانش ورود نکرده و این عرصه از تحریم‌ها مصون مانده است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: ایران در حوزه بیوتکنولوژی رشد خوبی دارد و من فکر می‌کنم این حوزه علمی در خون ایرانیان وجود دارد.

ستاری با بیان این که علوم شناختی جزو علوم ناشناخته در دنیا است، گفت: این علم که به مطالعه مغز، کنترل رفتار، اتفاقات داخل مغز و شناخت احساسات مرتبط می‌شود یک علم سودمند، ناشناخته و مهم است که باید برای توسعه این علم تلاش کنیم.

به گفته وی، معاونت علمی و فناوری آماده فراهم کردن بستر توسعه این علم به کمک رسانه‌ها است. دانش بنیان‌های خوبی در حوزه رسانه هستند که می‌توانیم از توان آن‌ها برای توسعه علوم شناختی کمک بگیریم. باید رویکردی علمی به رسانه‌ها باشد و این عناصر مهم از اطلاع رسانی از زدن حرف‌ها و تیترهای جنجالی صرف بپرهیزند و به دنبال توسعه علم در کشور باشند.

معاون علمی و فناوری گفت: رسانه‌ها باید نگاهی علمی داشته باشند، یعنی آستانه تحمل و نیازهای جامعه را بشناسند و بر اساس آن عمل کنند. رسانه‌ها باید از امکانات خود برای توسعه علوم مختلف بهره بگیرند. هوش مصنوعی یکی از حوزه‌هایی است که رسانه‌ها می‌توانند با کمک آن تبلیغات خود را هوشمند کنند و برای هر قشر، هر سلیقه و هر فرهنگی در کشور یک نوع تبلیغات داشته باشند.

به گفته ستاری، دانش بنیان‌های خوبی در این حوزه هستند که می‌توانند بازوی توانمند حوزه علمی باشند اگر سلایق مردم را بشناسند و بر اساس نیازها فعالیت کنند. اگر آغوش رسانه‌ها به روی خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها باز باشد قطعاً برنده هستند؛ اما اگر با همان شیوه سنتی پیش بروند و از خلاقیت و نوآوری روی گردان باشند محکوم به شکست خواهند بود.

معاون علمی و فناوری گفت: علوم شناختی اگر با رسانه‌ها همراه شود، توسعه خوبی خواهد یافت. این علوم ناشناخته به کمک رسانه‌ها می‌تواند خود را به جامعه معرفی کند. البته این کار به نوآوری نیاز دارد.

ستاری گفت: باید دانش بنیان‌های زیادی به این عرصه رخنه کنند و در صورت نیاز، شتاب دهنده‌هایی نیز شکل بگیرد تا در کنار فعالان علوم شناختی بتوانند این حوزه علمی را توسعه منطقی دهند.

وی ادامه داد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آماده ایجاد این بستر برای همکاری فعالان علوم شناختی و رسانه‌ها با رویکردی علمی، فناورانه و نوآورانه است. دیگر رسانه‌های مجازی قدیم مانند اینستاگرام و تلگرام از رده خارج شده اند و این حوزه به ایده‌های نوین نیاز دارد. باید تلاش کنیم رسانه‌هایی خلاق ایجاد کنیم.

معاون علمی و فناوری گفت: اگر علوم شناختی با رسانه‌ها همراه شود، توسعه خوبی خواهد یافت. این علوم ناشناخته به کمک رسانه‌ها می‌تواند خود را به جامعه معرفی کند. البته این کار به نوآوری نیاز دارد.