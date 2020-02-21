به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آل پاچینو و کارول کین که در فیلم کلاسیک «بعدازظهر سگی» سیدنی لومت هم‌بازی بودند، در سریالی درباره شکار نازی‌ها در سال ۱۹۷۷ در نیویورک نیز با هم جلوی دوربین رفتند.

کین گفت: افتخار می‌کنم که دوباره با او همکاری کردم. ما قبلاً با هم در چند نمایش همکاری کردیم و من دریافتم که او چقدر تغییر کرده، هر دویمان تغییر کردیم و البته خیلی پیرتر شده‌ایم.

آل پاچینو چهارشنبه شب با دیگر بازیگران و عوامل ساخت سریال «شکارچیان» روی فرش سبز این مراسم رفت. وی با این نقش‌آفرینی در اولین سریال با یک نقش ثابت دیده شده است. این سریال درباره تشکیل گروهی برای پیدا کردن نازی‌های عالی رتبه است که تلاش دارند تا رایش چهارم را در آمریکا تشکیل دهند.

لوگان لِرمن که در این سریال با پاچینو هم بازی بوده، گفت: من از او چیزهای زیادی آموختم. تجربه خوبی بود. او بسیار فروتن و سخاوتمند است و من عاشق هر لحظه این تجربه بودم. واقعاً خوش شانس بودم.

آلفونسو گومز-ریخون کارگردان این سریال، گفت: وقتی پاچینو بازی می‌کرد، بازیگران دیگر او را روی ویدئو تماشا می‌کردند و مراحل کار او را می‌دیدند؛ زیرا او عاشق بازیگری است.

دیوید ویل که خالق سریال است نیز گفت هنوز باورش نمی‌شود که آل پاچینو را در این سریال داشته است. وی گفت تماشای او و کارول که درباره تجربه‌های گذشته با هم صحبت می‌کردند فوق‌العاده بود. وی افزود: تماشای این دو که بعد از این همه سال با هم در برابر دوربین بودند، عالی بود.

ویل در عین حال یادآور شد که مادربزرگش از بازماندگان هولوکاست بوده و گفت همیشه به نوعی با این مساله در زندگی‌اش روبه رو بوده است. وی افزود سعی کرده تا در این سریال تصویری از نژادپرستی و فوبیا را نشان دهد.

این سریال را جوردن پیل تهیه کرده است.

در این مراسم بخشی از سریال «شکارچیان» پیش نمایش شد. این سریال را آمازون استریم می‌کند.