به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی جلالی، معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی ضمن ابراز تأسف از درگذشت برخی هموطنان مبتلا به بیماری شایع شده، گفت: هنوز بیش از ده روز تا اعتکاف مانده است و امیدواریم در این مدت اوضاع، تحت کنترل وزارت بهداشت در آید، اما اگر بیماری پیشرفت داشت سلامتی مؤمنان را در اولویت قرار میدهیم و بر اعتکاف رمضانیه تمرکز میکنیم.
حجتالاسلام جلالی با بیان اینکه مرجع تصمیم درباره برگزاری یا عدم برگزاری اعتکاف مدیران کل استانها هستند گفت: وضعیت هر استان متفاوت است و در بعضی از استانها شورای تأمین نظر داده و مدیران کل ما هم طبق این نظر اعتکاف را به تعویق انداختهاند.
وی افزود: در هر استان، مدیرکل تبلیغات اسلامی نظرات کارشناسان بهداشت استان را بررسی میکند و تصمیم نهایی با مشورت نماینده ولیفقیه و مراجع استانی اتخاذ خواهد شد و طبعاً نظر شورای تأمین استان توسط مدیران کل تبعیت میشود.
جلالی در رابطه با استعلام نظر مراجع بالادستی نیز گفت: به وزارت بهداشت نامه زدهایم تا نظر کارشناسی دریافت کنیم ولی هنوز جوابی نیامده است. طبعاً اگر تصمیمی از مراجع بالادستی نظام مثل شورای امنیت کشور یا شوراهای تأمین استانی اتخاذ شود تابع خواهیم بود.
معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این ابتلاء نیز هرچه زودتر با یاری خداوند متعال برطرف گردد و درد عمیق از دست دادن هموطنان عزیزمان با بهبودی هر چه سریعتر مبتلایان، التیام یابد. افسوس مؤمنین را درباره از دست دادن فضیلت اعتکاف عمیقاً درک میکنیم و ان شاء الله برای اعتکاف رمضان برنامهریزی جدی خواهیم کرد.
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