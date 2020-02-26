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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۳

با امضای تفاهم نامه‌ای اجرایی شد؛

آغاز طرح ارائه تسهیلات خرید کالا به بازنشستگان کشوری

آغاز طرح ارائه تسهیلات خرید کالا به بازنشستگان کشوری

صندوق بازنشستگی کشوری با هدف کمک به معیشت بازنشستگان تحت پوشش خود، طرح ارائه تسهیلات خرید کالا به ارزش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر افتخاری اظهار داشت: در مرحله نخست، اعتبار تسهیلات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از ۷ اسفند ۹۸ تا ۷ فروردین ۹۹ به مدت یک ماه برای بازنشستگان تحت پوشش این صندوق که مشمول شده باشند، بر روی کارت بانک صادرات آنها شارژ می‌شود.

افتخاری با تاکید بر اینکه در مرحله نخست این طرح صرفاً شامل بازنشستگانی است که خالص دریافتی آنها پس از کسر تمامی بدهی‌ها حداقل از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیشتر باشد، تصریح کرد: بازنشستگان متقاضی می‌توانند از روز چهارشنبه ۷ اسفندماه با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی به نشانی cspf.ir از شرایط خود و اینکه مشمول طرح هستند یا خیر اطلاع یافته و هم زمان با استفاده از رمز این تسهیلات به جای رمز اصلی کارت بانکی، که همان شماره ۴ رقم آخر کدملی بازنشسته حقوق بگیر صندوق است برای خرید انواع کالای مورد نیاز از فروشگاه‌های رفاه در سراسر کشور اقدام کنند.

افتخاری ادامه داد: براساس تفاهم نامه سه جانبه میان صندوق بازنشستگی کشوری، بانک صادرات ایران و فروشگاه‌های رفاه، قرار است این تسهیلات اعتباری، در دو مرحله به صورت یک ماه خرید و ۴ ماه بازپرداخت اقساط، اجرایی شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در صورت استفاده از مجموع اعتبار یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، بازگشت اقساط آن از ۳۱ فروردین ۹۹ ماهانه حدود ۳۰۱ هزار تومان خواهد بود، گفت: در مرحله نخست طرح، اعتباری که در این ماه (اسفندماه ۹۸) جهت خرید کالا در کارت حقوقی بازنشستگان شارژ می‌شود طی یک ماه قابل استفاده است و اقساط آن نیز از فروردین ۹۹ در چهار قسط از حقوق بازنشستگی افراد کسر خواهد شد.

وی افزود: در مرحله دوم نیز، پس از بازپرداخت و تسویه کامل اقساط مرحله نخست، اعتبار یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مجدداً در مرداد ۹۹ تأمین می‌شود.

افتخاری تصریح کرد: در صورتیکه میزان خرید فرد بالاتر از سقف تسهیلات باشد، مابه التفاوت باید توسط خود فرد به صورت نقدی یا از موجودی کارت حقوق بازنشستگی پرداخت شود و در صورتیکه میزان خرید کمتر از سقف تسهیلات باشد، مابه التفاوت آن سوخت شده و در زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات نیز تنها مجموع هزینه شده منظور و به همان میزان اقساط در نظر گرفته خواهد شد.

افتخاری تاکید کرد: با توجه به اینکه اعتبار تسهیلات رفاهی بازنشستگان کشوری در کنار وجه نقدی فرد بازنشسته تحت پوشش نزد بانک صادرات تعریف می‌شود و متفاوت از حقوق بازنشستگی و دارایی مالی فرد است، بنابراین حتماً برای بهره مندی از این تسهیلات باید ضمن انتخاب گزینه فروشگاهی در دستگاه کارت خوان، از رمز تسهیلات رفاهی طرح یاری یعنی ۴ رقم آخر کد ملی شخص بازنشسته کشوری یا همان دارنده کارت، استفاده شود.

کد مطلب 4863567

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    نظرات

    • رهگذر IR ۱۷:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
      0 0
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      چرا اینهمه به خودتون زحمت میدین تشکر تشکر
    • IR ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۹
      0 0
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      چرا فقط از فروشگاه رفاه ؟بهتر نیست برای خدمات دندانپزشکی استفاده شود؟
    • مهین محمدزاده IR ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
      0 0
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      با سلام شماره ای ک در پیامک تسهیلات معیشتی درج شده متاسفانه اشتباه و امکان برقراری ارتباط نیست... من فعلا بندرعباس هستم آیا می توانم از تسهیلات استفاده کنم؟
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
      0 0
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      با این وام 1.200خرید کالا پبش بقال و کفاش محل تحقیر شدیم .خدا جواب اونی که این کار رو کرده بده
    • بازنشسته IR ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
      0 0
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      فرهنگی بازنشسته 98 هستم شاغلین هم رتبه بندی و هم 50 درصد افزایش حقوق داشتند چرا برای ما مرده ها چیزی اضافه نمی شود ؟
    • مهدی شیبانی IR ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
      0 0
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      هنوز بعد از دوهفته با اینکه شامل طرح هستم بالغ بر پنج مرحله مشخصات را اخذ کرده اند کارت من شارژ نشده و فقط میگویند مشکل فنی داریم !!!!چرا این همه شعار !
    • مهدی شیبانی IR ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
      0 0
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      سلام چرا بعد از ۱۵روز تبلیغات گسترده اعلامهای ان چنانی در سایتهای خبری و مصاحبه و...... هنوز کارت بنده جهت طرح یاری شارز نشده و میگویند مشکل فنی هست اگر مشکلی در این دوره بعد دوهفته حل نشود دیگر مشکل
    • مهدی شیبانی IR ۱۷:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
      0 0
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      هنوز برای بنده وخیلی افراد شامل طرح هیچ کاری نشده است پیگیری هم کردیم بعد دو هفته هنوز مشکل فنی دارند!!!!!!!!! چه مشکلی!!!!!

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