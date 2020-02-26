آغاز طرح ارائه تسهیلات خرید کالا به بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر افتخاری اظهار داشت: در مرحله نخست، اعتبار تسهیلات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از ۷ اسفند ۹۸ تا ۷ فروردین ۹۹ به مدت یک ماه برای بازنشستگان تحت پوشش این صندوق که مشمول شده باشند، بر روی کارت بانک صادرات آنها شارژ می‌شود.

افتخاری با تاکید بر اینکه در مرحله نخست این طرح صرفاً شامل بازنشستگانی است که خالص دریافتی آنها پس از کسر تمامی بدهی‌ها حداقل از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیشتر باشد، تصریح کرد: بازنشستگان متقاضی می‌توانند از روز چهارشنبه ۷ اسفندماه با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی به نشانی cspf.ir از شرایط خود و اینکه مشمول طرح هستند یا خیر اطلاع یافته و هم زمان با استفاده از رمز این تسهیلات به جای رمز اصلی کارت بانکی، که همان شماره ۴ رقم آخر کدملی بازنشسته حقوق بگیر صندوق است برای خرید انواع کالای مورد نیاز از فروشگاه‌های رفاه در سراسر کشور اقدام کنند.

افتخاری ادامه داد: براساس تفاهم نامه سه جانبه میان صندوق بازنشستگی کشوری، بانک صادرات ایران و فروشگاه‌های رفاه، قرار است این تسهیلات اعتباری، در دو مرحله به صورت یک ماه خرید و ۴ ماه بازپرداخت اقساط، اجرایی شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در صورت استفاده از مجموع اعتبار یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، بازگشت اقساط آن از ۳۱ فروردین ۹۹ ماهانه حدود ۳۰۱ هزار تومان خواهد بود، گفت: در مرحله نخست طرح، اعتباری که در این ماه (اسفندماه ۹۸) جهت خرید کالا در کارت حقوقی بازنشستگان شارژ می‌شود طی یک ماه قابل استفاده است و اقساط آن نیز از فروردین ۹۹ در چهار قسط از حقوق بازنشستگی افراد کسر خواهد شد.

وی افزود: در مرحله دوم نیز، پس از بازپرداخت و تسویه کامل اقساط مرحله نخست، اعتبار یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مجدداً در مرداد ۹۹ تأمین می‌شود.

افتخاری تصریح کرد: در صورتیکه میزان خرید فرد بالاتر از سقف تسهیلات باشد، مابه التفاوت باید توسط خود فرد به صورت نقدی یا از موجودی کارت حقوق بازنشستگی پرداخت شود و در صورتیکه میزان خرید کمتر از سقف تسهیلات باشد، مابه التفاوت آن سوخت شده و در زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات نیز تنها مجموع هزینه شده منظور و به همان میزان اقساط در نظر گرفته خواهد شد.

افتخاری تاکید کرد: با توجه به اینکه اعتبار تسهیلات رفاهی بازنشستگان کشوری در کنار وجه نقدی فرد بازنشسته تحت پوشش نزد بانک صادرات تعریف می‌شود و متفاوت از حقوق بازنشستگی و دارایی مالی فرد است، بنابراین حتماً برای بهره مندی از این تسهیلات باید ضمن انتخاب گزینه فروشگاهی در دستگاه کارت خوان، از رمز تسهیلات رفاهی طرح یاری یعنی ۴ رقم آخر کد ملی شخص بازنشسته کشوری یا همان دارنده کارت، استفاده شود.