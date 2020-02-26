سد «کلان» ملایر سرریز کرد/ذخیره ۴۶ میلیون مترمکعب آب

منصور ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارندگی دو روز گذشته در شهرستان همدان به میزان ۹۶ میلیمتر بارش باران و برف ثبت شد.

ستوده ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۸۳ میلیمتر بارندگی در سطح استان همدان داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش و نسبت به میانگین بلند مدت ۴۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه سد اکباتان نیز ذخیره خوبی دارد، گفت: این سد نزدیک به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب ذخیره آب دارد و به میزان ۵۰ درصد پر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان افزود: هم اکنون ورودی آب به سد اکباتان همدان برابر با ۱۵ متر مکعب در ثانیه است.

ستوده با اعلام اینکه سد کلان ملایر سرریز کرده است، گفت: در حال حاضر ذخیره سد کلان ملایر به ۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب رسیده و ورودی آب به این سد برابر با ۸۷ هزار لیتر در ثانیه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: سر ریز سد کلان ملایر به میزان ۲۰ هزار لیتر در ثانیه است که ۱۰ هزار لیتر در ثانیه هم از دریچه تحتانی در حال خروج است.

ستوده گفت: در شهرستان ملایر نیز طی دو روز گذشته ۱۰۷ میلیمتر بارندگی به ثبت رسید.

وی تاکید کرد: با توجه به بارندگی‌های اخیر مردم از تردد، توقف و اسکان در حاشیه رودخانه و مسیل‌ها سدها، تأسیسات آبی، تغذیه‌های مصنوعی و بندهای ذخیره آب بپرهیزند و از آنجا که حاشیه رودخانه مسیل‌ها سدها و تأسیسات آبی بشدت سست است از تردد در این مکان‌ها خودداری کنند.

