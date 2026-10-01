به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین یحی صادقی شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی که از سوی آیت الله جوادی آملی برگزار شد با اشاره به جایگاه علمی و معنوی این عالم فقید اظهار کرد: فقدان چنین شخصیتی برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع ضایعه‌ای بزرگ به شمار می‌رود و ممکن است سال‌ها زمان نیاز باشد تا شخصیتی با مجموعه‌ای از ویژگی‌های علمی، اخلاقی، فکری و اجتماعی مشابه ظهور کند.

وی افزود: شخصیت این عالم برجسته را نمی‌توان تنها در عنوان مرجعیت خلاصه کرد، چرا که در وجود ایشان مجموعه‌ای از دانش عمیق، تجربه علمی، اخلاق، تواضع و استقلال فکری در کنار یکدیگر قرار داشت و همین ویژگی‌ها موجب شده بود جایگاه ویژه‌ای در میان علما و فضلای حوزه داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی ادامه داد: آنچه از این شخصیت برای حوزه‌های علمیه و جامعه علمی باقی مانده، صرفاً مجموعه‌ای از سوابق علمی نیست، بلکه ترکیبی از فضائل اخلاقی، اندیشه، تجربه و نوع نگاه مستقل به مسائل است که به شخصیت ایشان ویژگی ممتازی بخشیده بود.



وی با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت در مسیر زندگی دینی بیان کرد: در سیر زندگی معنوی و دینی، افزایش حجم فعالیت‌ها و کثرت اعمال به تنهایی معیار ارزشمندی نیست و آنچه اهمیت بیشتری دارد، کیفیت عمل، خلوص، تأثیرگذاری و قرار گرفتن آن در مسیر صحیح است.



استاد حوزه علمیه افزود: ممکن است دو نفر فعالیت‌ها و اعمال فراوانی انجام دهند، اما ارزش و نتیجه عملکرد آنان یکسان نباشد و از این رو باید در ارزیابی عمل، علاوه بر میزان فعالیت، به کیفیت، جهت و آثار آن نیز توجه کرد.



حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد: عالم و طلبه در کنار تلاش برای افزایش دانش و توان علمی، باید نسبت به اصلاح درون، کیفیت رفتار و آثار اجتماعی عملکرد خود نیز اهتمام داشته باشد و میان دانش، رفتار و نتیجه عملی آن پیوند برقرار کند.



وی خاطرنشان کرد: فعالیت فراوان زمانی می‌تواند منشأ اثر باشد که از کیفیت مناسب برخوردار باشد و در مسیر درست قرار گیرد و صرف افزایش حجم فعالیت‌ها بدون توجه به خلوص و اثرگذاری، نمی‌تواند هدف اصلی زندگی دینی را تأمین کند.



استاد حوزه در ادامه با اشاره به نسبت علم و عمل گفت: برخورداری از دانش به تنهایی برای مصون ماندن انسان از خطا و سقوط کافی نیست و علم زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که با عقل و عمل همراه شود.



علم باید با عقل و عمل همراه شود



حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی افزود: ممکن است فردی از نظر علمی در جایگاه بالایی قرار داشته باشد، اما اگر دانش او با عقل و عمل همراه نشود، علم به تنهایی نمی‌تواند مانع خطا و لغزش او شود.



وی ادامه داد: در مسیر طلبگی و فعالیت علمی، افزایش دانش باید همزمان با توجه به اصلاح رفتار و عمل همراه باشد و عالم و طلبه نباید میان آموخته‌های علمی خود و شیوه عمل و رفتار فاصله ایجاد کند.



استاد حوزه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و محکومیت جنایات آمریکا اظهار کرد: قدرت زمانی ارزشمند و قابل دفاع است که در خدمت حفظ جان انسان‌ها و تأمین امنیت ملت‌ها قرار گیرد.



وی افزود: نمی‌توان صرف برخورداری از ارتش قدرتمند را مبنایی برای توجیه اقدامات نظامی قرار داد و در نتیجه آن، مردم بی‌گناه جان خود را از دست بدهند و به خاک و خون کشیده شوند.



حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد: تحولات منطقه نشان داده است که استفاده از قدرت نظامی باید در چارچوب حفظ جان انسان‌ها و امنیت ملت‌ها مورد توجه قرار گیرد و جان مردم بی‌گناه نباید قربانی اقدامات نظامی شود.



توان داخلی در برابر فشارهای خارجی نقش‌آفرین است



وی در ادامه با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: نیروهای مسلح کشور اعم از ارتش و سپاه در برابر تهدیدات ایستادگی کرده‌اند و توانسته‌اند نقش خود را در مواجهه با فشارها و تهدیدات ایفا کنند.



استاد حوزه افزود: ایستادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات نشان داده است که اتکا به توان داخلی می‌تواند در مواجهه با فشارهای خارجی نقش‌آفرین باشد و ظرفیت‌های داخلی در چنین شرایطی اهمیت خود را نشان می‌دهد.



حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی خاطرنشان کرد: آنچه در این عرصه اهمیت دارد، حفظ توان و ظرفیت‌های داخلی و استفاده از آن برای صیانت از امنیت و منافع ملت است.