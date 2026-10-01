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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۸

جامعیت علمی و اخلاقی آیت‌الله شبیری زنجانی او رادر میان علما ممتاز کرد

جامعیت علمی و اخلاقی آیت‌الله شبیری زنجانی او رادر میان علما ممتاز کرد

قم- استاد حوزه با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی آیت‌الله شبیری زنجانی گفت: جامعیت شخصیتی و علمی ایشان، جایگاهی ممتاز در میان علما و فضلای حوزه برای وی رقم زده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین یحی صادقی شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی که از سوی آیت الله جوادی آملی برگزار شد با اشاره به جایگاه علمی و معنوی این عالم فقید اظهار کرد: فقدان چنین شخصیتی برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع ضایعه‌ای بزرگ به شمار می‌رود و ممکن است سال‌ها زمان نیاز باشد تا شخصیتی با مجموعه‌ای از ویژگی‌های علمی، اخلاقی، فکری و اجتماعی مشابه ظهور کند.

وی افزود: شخصیت این عالم برجسته را نمی‌توان تنها در عنوان مرجعیت خلاصه کرد، چرا که در وجود ایشان مجموعه‌ای از دانش عمیق، تجربه علمی، اخلاق، تواضع و استقلال فکری در کنار یکدیگر قرار داشت و همین ویژگی‌ها موجب شده بود جایگاه ویژه‌ای در میان علما و فضلای حوزه داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی ادامه داد: آنچه از این شخصیت برای حوزه‌های علمیه و جامعه علمی باقی مانده، صرفاً مجموعه‌ای از سوابق علمی نیست، بلکه ترکیبی از فضائل اخلاقی، اندیشه، تجربه و نوع نگاه مستقل به مسائل است که به شخصیت ایشان ویژگی ممتازی بخشیده بود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت در مسیر زندگی دینی بیان کرد: در سیر زندگی معنوی و دینی، افزایش حجم فعالیت‌ها و کثرت اعمال به تنهایی معیار ارزشمندی نیست و آنچه اهمیت بیشتری دارد، کیفیت عمل، خلوص، تأثیرگذاری و قرار گرفتن آن در مسیر صحیح است.

استاد حوزه علمیه افزود: ممکن است دو نفر فعالیت‌ها و اعمال فراوانی انجام دهند، اما ارزش و نتیجه عملکرد آنان یکسان نباشد و از این رو باید در ارزیابی عمل، علاوه بر میزان فعالیت، به کیفیت، جهت و آثار آن نیز توجه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد: عالم و طلبه در کنار تلاش برای افزایش دانش و توان علمی، باید نسبت به اصلاح درون، کیفیت رفتار و آثار اجتماعی عملکرد خود نیز اهتمام داشته باشد و میان دانش، رفتار و نتیجه عملی آن پیوند برقرار کند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت فراوان زمانی می‌تواند منشأ اثر باشد که از کیفیت مناسب برخوردار باشد و در مسیر درست قرار گیرد و صرف افزایش حجم فعالیت‌ها بدون توجه به خلوص و اثرگذاری، نمی‌تواند هدف اصلی زندگی دینی را تأمین کند.

استاد حوزه در ادامه با اشاره به نسبت علم و عمل گفت: برخورداری از دانش به تنهایی برای مصون ماندن انسان از خطا و سقوط کافی نیست و علم زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که با عقل و عمل همراه شود.

علم باید با عقل و عمل همراه شود

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی افزود: ممکن است فردی از نظر علمی در جایگاه بالایی قرار داشته باشد، اما اگر دانش او با عقل و عمل همراه نشود، علم به تنهایی نمی‌تواند مانع خطا و لغزش او شود.

وی ادامه داد: در مسیر طلبگی و فعالیت علمی، افزایش دانش باید همزمان با توجه به اصلاح رفتار و عمل همراه باشد و عالم و طلبه نباید میان آموخته‌های علمی خود و شیوه عمل و رفتار فاصله ایجاد کند.

استاد حوزه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و محکومیت جنایات آمریکا اظهار کرد: قدرت زمانی ارزشمند و قابل دفاع است که در خدمت حفظ جان انسان‌ها و تأمین امنیت ملت‌ها قرار گیرد.

وی افزود: نمی‌توان صرف برخورداری از ارتش قدرتمند را مبنایی برای توجیه اقدامات نظامی قرار داد و در نتیجه آن، مردم بی‌گناه جان خود را از دست بدهند و به خاک و خون کشیده شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد: تحولات منطقه نشان داده است که استفاده از قدرت نظامی باید در چارچوب حفظ جان انسان‌ها و امنیت ملت‌ها مورد توجه قرار گیرد و جان مردم بی‌گناه نباید قربانی اقدامات نظامی شود.

توان داخلی در برابر فشارهای خارجی نقش‌آفرین است

وی در ادامه با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: نیروهای مسلح کشور اعم از ارتش و سپاه در برابر تهدیدات ایستادگی کرده‌اند و توانسته‌اند نقش خود را در مواجهه با فشارها و تهدیدات ایفا کنند.

استاد حوزه افزود: ایستادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات نشان داده است که اتکا به توان داخلی می‌تواند در مواجهه با فشارهای خارجی نقش‌آفرین باشد و ظرفیت‌های داخلی در چنین شرایطی اهمیت خود را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی خاطرنشان کرد: آنچه در این عرصه اهمیت دارد، حفظ توان و ظرفیت‌های داخلی و استفاده از آن برای صیانت از امنیت و منافع ملت است.

کد مطلب 6964995

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