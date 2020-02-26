کادر درمانی کشور در خط مقدم مبارزه با کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کیهان نوشت: کرونا به ایران آمده و به طور ناخواسته در حال شیوع است. نگاهی به سطح جامعه و چهره‌های مردم گویای ترس و اضطراب از این ویروس است. آمارها هم حاکی از ابتلای ۹۵ نفر و جان باختن ۱۵ نفر از هموطنان‌مان بر اثر کرونا در ایران است. علاوه بر این مرور خبرها بیانگر گلایه مردم از کمبود اقلامی چون ماسک، دستکش و مایع ضدعفونی‌کننده است.

در این شرایط شاید طبیعی باشد که اولویت‌ها در ذهن بسیاری از افراد، خانواده وخود فرد باشد، اما در این میان افراد متعهد و فداکاری هستند که اولویتشان مردم و رسیدگی به مبتلایان به کرونا است.

خط مقدم مقابله با کرونا که این روزها فداکارانه در حال خدمت رسانی هستند جامعه پزشکی و پرستاری یا همان کادر بهداشت و درمان کشور است. مجاهدت این افراد در حالی است که کرونا فعالیت برخی از مشاغل و مدارس و… را تعطیل یا محدود کرده، اما همین شرایط شیفت‌های کاری کادر بهداشت و درمان را افزایش داده است و برخی از آنها روزهاست که مجال بازگشت به منزل را پیدا نکرده‌اند.

کادر سلامت و مراقبت کشور این روزها تلاش می‌کنند تا آسیب‌ها از طریق کرونا به حداقل برسد. تعدادی از آنها در نقش پزشک، پرستار و تکنیسین اورژانس در قلب خطرند و تعدادی دیگر در نقش پاکبان یا کارمند مشغول به کار هستند.

نگاهی به روزهای شلوغ کادر بهداشت و درمان کشور نشان می‌دهد کادر اورژانس در خط مقدم قرار دارند، این افراد طی روزهای اخیر با انبوهی از تماس و مراجعه‌ها مواجه بوده و هستند چراکه بسیاری از افراد جامعه با کوچک‌ترین علائم شبیه به کرونا که همان علائم سرماخوردگی و آنفلوانزا است خواستار انتقال به مراکز درمانی و مراقبت هستند؛ در این شرایط کادر اورژانس کشور به دور از ترس و دلهره، شجاعانه و با صبر و گذشت در میدان خدمت‌رسانی حضور دارند.

بعد از کادر اورژانس، پرستارها، ارتباط مستقیمی با بیماران بدحال دارند که ریسک ابتلای خود آنها را افزایش می‌دهد، حالا اگر این پرستار در بخش‌های ویژه و قرنطینه باشد، خطر بیشتر در کمین است. این فرشتگان سفید پوش به نسبت بقیه کادر سلامت کشور در معرض خطر بیشتری هستند. طی روزهای اخیر خبرهایی از ابتلای پرستاران یا پزشکان به ویروس کرونا منتشر شده است. برای نمونه دو نفر از پرستاران بیمارستان مسیح دانشوری حین خدمت رسانی به بیماران، به این ویروس مبتلا شده‌اند، اما چه می‌شود کرد، آنها این مسیر را انتخاب کرده‌اند و عاشقانه و مخلصانه در حال خدمت رسانی هستند.

آن‌طور که خبرها نشان می‌دهد ویروس کرونا جامعه بهداشت و درمان را سخت درگیر کرده است. این را می‌توان از آمار جهانی، از پزشک چینی یا اراکی که مبتلا شدند فهمید، این یعنی کرونا از آنچه تصور می‌شود به پزشکان نزدیک‌تر است، حالا فرقی ندارد پزشک یا پرستار باشید. با این وجود و خطرات محتمل، این افراد قسم یاد شده پزشکی‌شان را فراموش نمی‌کنند و همچنان در حال خدمت رسانی هستند.

روز گذشته تست ابتلای ایرج حریر چی معاون کل وزیر بهداشت و درمان به کرونا مثبت اعلام شد و همین مسئله مهر تأییدی بر حضور مجاهدانه کادر بهداشت و درمان در خط مقابله با کرونا است. در زمانی که شاید بسیاری گمان می‌کنند مسئولان و مدیران کشوری و لشکری از وضعیت بهتری برخوردار هستند اما واقعیت چیز دیگری است.

حالا با گذشت ۸ روز از اولین اعلام ورود ویروس کرونا به کشور و تلاش‌های کادر بهداشت و درمان، رد پای این مجاهدات‌ها را در فضای مجازی هم می‌توان مشاهده کرد. در حالی که آمارها در حال افزایش است، اما ترس و اضطراب در حال کاهش است و این را می‌توان از تصاویر به دست آمده از مراکز درمانی به خوبی فهمید. در حالی که برخی از افراد جامعه که در سلامتی به سر می‌برند زیر فشار روانی این بیماری قرار گرفته‌اند، برخی از بیماران مبتلا به ویروس کرونا طی روزهای اخیر سعی کردند با انتشار عکس سلفی با کادر بهداشت و درمان به نوعی هم تشکر و هم تلاش‌های این افراد را به اطلاع جامعه برسانند. همچنین برخی از تصاویر هم از روحیه بالای کادر بهداشت و درمان خبر حکایت دارند.

در نهایت به قول محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش «در این روزهایی که نه دستی به دوستی و نه آغوشی به گرمی نمی‌تواند حتی برای عزیزترین عزیزان باز شود، کادر بهداشت و درمان همچون مسیح (ع) بی‌پروا دست شفا به‌سوی بیماران دراز می‌کنند و پذیرایشان هستند حتی به قیمت جان!»