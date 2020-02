وضعیت کرونا در کودکان زیر ۱۰ سال/مرگ و میر نداشته ایم

مسعود مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شستن مکرر دست‌ها، استفاده از دستمال یکبار مصرف هنگام عطسه و سرفه و انداختن آن به سطل زباله در دار، عدم تماس با سطوح وسایل نقلیه عمومی، خودداری از تماس دست‌ها با چشم‌ها و… از جمله اقداماتی است که برای مبارزه با ویروس کرونا توصیه می‌شود.

وی در مورد علائم اختصاصی ویروس کرونا با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مبتلایان به کرونا علامت ندارند، گفت: ممکن است افرادی مبتلا به کرونا شده و سپس بهبود پیدا کرده اند و حتی خودشان هم متوجه نشوند و تنها علائم سبک سرماخوردگی داشته باشند.

مردانی افزود: این افراد با آب و صابون، دست‌های خود را به طور مرتب شست‌وشو داده، مایعات مانند آب بیشتر استفاده کنند و آبمیوه مصرف کرده و مصرف ویتامین C می‌تواند به درمان آنها کمک کند اما اینکه برخی از افراد ویتامین C ذخیره می‌کنند، باید بگویم استفاده چند پرتقال هم کار همان ویتامین C را می‌کند.

این متخصص بیماری‌های عفونی تاکید کرد: در مجموع ۸۰ درصد بدون علائم و ۲۰ درصد این بیماری علائم‌دار است که از این میان ۱۶ درصد آن خفیف و بین ۲.۵ تا ۳ درصد علائم شدید است.

مردانی با اشاره به اینکه از میان افرادی که دارای علائم شدید هستند، در ۱۳ درصد موارد احتمال مرگ مبتلایان وجود دارد و آن دسته افرادی که بستری می‌شوند و چنانچه به آی‌سی‌یو بروند، ۳۰ تا ۴۰ درصد چنین شرایطی را خواهند داشت، به علائم این بیماری اشاره کرد و اظهار داشت: شروع بیماری با سردرد و تب بالای ۳۸ تا ۳۹ درجه است زیرا بیماران مبتلا به ویروس کرونا، دمای بدنشان بالای ۳۹ درجه نمی‌رود، ۸۵ درصد مبتلایان سرفه می‌کنند، ۵۰ درصد بدن‌درد و تن‌درد دارد. در ۴۰ درصد تنگی نفس وجود دارد و شروع علائم با تنگی نفس و سنگینی سینه است که در این زمان بیماران باید به بیمارستان مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در زمان شدت بیماری حتماً از ریه سی‌تی‌اسکن می‌شود و جالب است که یافته‌های بیماری که در سی‌تی‌اسکن مشخص می‌شود، با کیت تشخیصی همخوانی بالایی دارد. بیماران حاد دچار نارسایی‌های تنفسی شده، معمولاً لب‌ها و دست‌هایشان به دلیل آنکه اکسیژن کافی ندارند، دچار کبودی می‌شوند. دوره این ویروس نیز حدود ۱۴ روز است و کسانی که مبتلا به این ویروس شده و درمان می‌شوند، معمولاً نسبت به این بیماری ایمن می‌شوند.

به گفته مردانی، در چند مورد نیز مشاهده شده که بیماران بعد از بهبود دوباره به این ویروس مبتلا شده‌اند.

عضو کمیته کشوری کرونا تاکید کرد: بیمارانی که علائم سبک دارند، پس از مراجعه به بیمارستان یا مطب، باید در منزل دوره درمانشان را بگذرانند تا دوره زندگی ویروس نیز به پایان برسد.

مردانی در مورد ابتلای کودکان به کرونا نیز افزود: افراد زیر ۱۰ سال نیز مبتلا به کرونا می‌شوند اما خوشبختانه تاکنون گزارشی از مرگ و میر در این سنین نداشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه اگر زنان باردار دچار ابتلاء به ویروس کرونا شوند، علائمی مشابه سرماخوردگی دارند و دچار کرونای حاد نخواهند شد گفت: بنابراین لازم به سزارین برای زایمان زودهنگام ندارند.

مردانی در مورد گرم شدن هوا و تأثیر آن از بین رفتن ویروس، گفت: گرم شدن هوا در کاهش بیماری مؤثر است زیرا تجمعات در روزهای گرم کمتر می‌شود بنابراین در کاهش انتشار ویروس مؤثر است. همچنین گرما، ویروس را از سطوح زودتر از بین می‌برد اما نقش اساسی گرم شدن در کاهش تجمعات است.

عضو کمیته کشوری کرونا با اشاره به اینکه عید را در پیش داریم، افزود: مردم بدانند که این ویروس در تجمعات احتمال انتقال آن بالاتر است، لذا توصیه می‌کنم امسال این کار را انجام ندهید.

وی تاکید کرد: یادمان باشد که این بیماری درمان قطعی ندارد و باید خودمان را با روش‌های پیشگیرانه از آن محافظت کنیم در غیر این صورت، فراگیر شدن آن فاجعه‌بار است.

مردانی همچنین در مورد حیوانات خانگی و انتقال ویروس کرونا افزود: کرونا ویروس حیوان دوستی است و حیوانات می‌توانند عامل انتقال این ویروس باشند به همین دلیل کسانی که در خانه حیواناتی مانند گربه، سگ، لاک‌پشت و …، نگهداری می‌کنند، بعد از هر تماس با حیوانات باید دست‌هایشان را بشویند.