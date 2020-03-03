کتاب «۵۰ پرسش درباره بدن» برای نوجوانان چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «۵۰ پرسش درباره بدن» نوشته تانیا لوید کی بهتازگی با ترجمه فروغ فرجود توسط انتشارات فاطمی منتشر و راهی بازار نشر شده است. اینکتاب یکی از عناوین مجموعه «کتابهای طوطی» است که واحد کودک و نوجوان اینانتشارات منتشر میکند.
نسخه اصلی اینکتاب در سال ۲۰۱۴ چاپ شده و تصویرگریاش هم توسط راس کینارد انجام شده است. حق چاپ ایناثر در ایران هم، توسط ناشر از انتشارات آنیک در آمریکا خریداری شده است.
مطالب اینکتاب برای گروه سنی نوجوان تنظیم شده و ۵۰ پرسش و پاسخ درباره قسمتهای مختلف بدن و کاربردهایشان را شامل میشود. اولین پرسش کتاب چنین است: «آیا دستگاه گوارش شما خوب کار میکند؟» و پنجاهمین پرسش هم از اینقرار است: «آینده نسل بشر چه خواهد بود؟»
اینکتاب بهجز مقدمه، نتیجهگیری و واژهنامه توصیفی، ۷ فصل اصلی دارد که عناوینشان بهترتیب عبارت است از: فرایند گوارش، پیوندهای خونی، شکل و عملکرد بدن، مهاجمان مسلح، نقش حواس در بدن، علمکرد مغز، چقدر تکاندهنده!
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
در سال ۱۹۰۴ و در مرکز ورزشگاه اُلمپیای لندن، جورج هاکن اشمیت، بوکسور روسی معروف به «شیر روس» در مقابل احمد مادرالی، بوکسور قدرتمند ترک معروف به «ترک مخوف» قرار گرفت. آن دو نفر وارد رینگ بوکس شدند. آنها با جاخالیدادن مسابقه را شروع کردند. بعد جورج، احمد را از زمین بلند کرد، او را بالا برد و بر زمین کوبید. پرتاب او چنان نیرویی داشت که بازوی احمد از جا در رفت؛ مسابقه ۴۴ ثانیه پس از شروع، به پایان رسید!
شیر روس مدت چهارده سال مقام قهرمانی بوکس سنگینوزن جهان را داشت. جورج با وجود هیکل و قدرتی که داشت، به عنوان شخصی متفکر شناخته میشد؛ شخصی که جنبههای علمی تندرستی را در نظر داشت. برای مثال او میدانست با وارد کردن حداکثر فشار به بدن و سپس استراحتدادن به آن، میتواند سریعتر قوی شود.
اینکتاب با ۱۰۶ صفحه مصور رنگی، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۳۹ هزار تومان منتشر شده است.
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