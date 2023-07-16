به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «غول‌بوس‌کن حرفه‌ای» نوشته علی‌اصغر سیدآبادی به‌تازگی توسط انتشارات فاطمی منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب یک اثر تصویری است و تصویرگری‌اش توسط رضا دالوند انجام شده است.

داستان و بازی دو مولفه‌ای هستند که در نوشتن این‌کتاب مورد توجه بوده‌اند و تلاش شده مخاطب کتاب که نوجوانان نورسیده هستند با خواندن کتاب، از هر دو استفاده کنند.

«غول‌بوس‌کن حرفه‌ای» درباره پدر و پسر کوچکی است که می‌خواهند با هم غول‌بازی کنند. وقتی پدر غول می‌شود و می‌خواهد پسر را بخورد، پسر می‌گوید غول نمی‌تواند او را بخورد چون یک غول‌خوار است و همین‌ باعث می‌شود غول بترسد ...

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

غول بیشتر ترسید. بعد فکر کرد و گفت: «ولی نمی‌توانی من را بخوری!»

غول‌خوار گفت: «چرا نمی‌توانم تو را بخورم؟»

«چون من غول‌خوار خوارم!»

غول‌خوار کمی ترسید. بعد پرسید: «غول‌خوار خوار دیگر چه شکلی است؟»

غول‌خوار خوار گفت: «این‌شکلی!»

این‌کتاب با ۴۰ صفحه مصور رنگی، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۱۶۰ هزار تومان منتشر شده است.

مراسم رونمایی و جشن‌امضای این‌کتاب با عنوان «مراسم غول‌بوس‌کنی» فردا دوشنبه ۲۶ تیر در کتابفروشی فرهنگان قریب برگزار می‌شود.

این‌مراسم با حضور نویسنده، تصویرگر کتاب، مهسا هنردوست و حمزه خوشبخت همراه است.

این‌برنامه فردا دوشنبه ۲۶ تیر از ساعت ۱۶:۳۰ در کتابفروشی فرهنگان قریب واقع در خیابان دکتر قریب، پایین‌تر از نصرت، نبش اولیا برگزار می‌شود.