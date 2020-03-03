کنترل شدید فشارخون به افزایش عمر بیماران قلبی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان بیمارستان بریگام و زنان بوستون، فشارخون سیستولیک کمتر از ۱۲۰ mm Hg موجب افزایش طول عمر بیماران قلبی از ۶ ماه تا ۳ سال می شود. در حال حاضر حد استاندارد این فشارخون ۱۴۰ mm Hg تعریف شده است.

فشارخون سیستولیک، عدد بالایی در زمان خواندن فشارخون است.

دکتر «موتیا وادوگاناتان»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این آمار و ارقام در مورد امید به زندگی بسیار برای بیماران ملموس است.»

آزمایش اولیه منتشرشده در سال ۲۰۱۵ نشان داده بود که کنترل شدید فشارخون می تواند موجب کاهش نرخ کلی مرگ و میر در افراد مبتلا به ریسک بیماری قلبی تا ۲۷ درصد شود اما محققان علت دقیق آن را نمی دانستند.

در این مطالعه، داده های مربوط به بیش از ۹۰۰۰ فرد بزرگسال ۵۰ سال به بالا که با ریسک بالا بیماری قلبی مواجه بودند اما دیابت نداشتند، مجدداً بررسی شد. فشارخون سیستولیک تمامی بیماران بین ۱۳۰ تا ۱۸۰ بود. بیماران به مدت میانگین سه سال تحت نظر بودند.

طبق یافته های محققان، اگر تمامی بیماران تا آخر عمر به مصرف داروی فشارخون شان ادامه دهند، می توانند ۶ ماه تا ۳ سال بیشتر عمر کنند.