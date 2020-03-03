وزیر علوم درگذشت عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در پیامی درگذشت دکتر سیدمحمد میرمحمدی عضو فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه علامه طباطبایی را تسلیت گفت.
متن پیام دکتر غلامی به شرح زیر است:
انا للّه و انا الیه راجعون
درگذشت اندوهبار دکتر سیدمحمد میرمحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که همواره استادی دلسوز و حامی آموزش عالی بود و با عضویت در هیئت امنای دانشگاههای علامه طباطبایی و پیام نور، نهاد آموزش عالی علاوه بر مقام استادی ایشان از راهنماییهای دلسوزانه وی در هیاتهای امنا نیز برخوردار بود، موجب تألم و تأثر اینجانب شد.
این ضایعه را به خانواده محترم ایشان و همچنین جامعه علمی و دانشگاهی کشور تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم، غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندم.
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