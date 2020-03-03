شیوع بیماری کرونا ویروس در استان زنجان شیب ملایمی دارد

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع بیماری ویروس کرونا در سطح کشور، گفت: شیوع این بیماری در استان زنجان بسیار کم است و این استان جزو استان‌های است که در این زمینه کمترین مورد را دارد.

وی اظهار کرد: با تصمیم گیری های خوب مسئولین استان زنجان شرایط پایداری در زمینه ویروس کرونا دارد و در بخش بستری هم آرامش خاصی داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه بستری‌ها در بیمارستان ولیعصر زنجان افزایش داشته است، گفت: این شیب ملایم است و موارد مشکوک تست گرفته شده از افراد منفی است و جای خوشحالی دارد.

قزلباش ابراز کرد: باید به ویروس کرونا بیشتر توجه شود و مردم از حضور در تجمعات خود داری کرده و بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه اقدامات حفاظتی از کرونا در استان زنجان مد نظر مردم قرار گیرد، گفت: خوشبختانه تنها یک مورد مبتلا به این ویروس در استان داریم و حال این فرد خوب بوده و بهبودی لازم را دارد.