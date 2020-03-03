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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

شیوع بیماری کرونا ویروس در استان زنجان شیب ملایمی دارد

شیوع بیماری کرونا ویروس در استان زنجان شیب ملایمی دارد

زنجان-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: شیوع بیماری کرونا ویروس در استان زنجان شیب ملایمی دارد و این استان جزو استان‌های است که تا کنون در این زمینه کمترین مورد را دارد.

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع بیماری ویروس کرونا در سطح کشور، گفت: شیوع این بیماری در استان زنجان بسیار کم است و این استان جزو استان‌های است که در این زمینه کمترین مورد را دارد.

وی اظهار کرد: با تصمیم گیری های خوب مسئولین استان زنجان شرایط پایداری در زمینه ویروس کرونا دارد و در بخش بستری هم آرامش خاصی داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه بستری‌ها در بیمارستان ولیعصر زنجان افزایش داشته است، گفت: این شیب ملایم است و موارد مشکوک تست گرفته شده از افراد منفی است و جای خوشحالی دارد.

قزلباش ابراز کرد: باید به ویروس کرونا بیشتر توجه شود و مردم از حضور در تجمعات خود داری کرده و بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه اقدامات حفاظتی از کرونا در استان زنجان مد نظر مردم قرار گیرد، گفت: خوشبختانه تنها یک مورد مبتلا به این ویروس در استان داریم و حال این فرد خوب بوده و بهبودی لازم را دارد.

کد مطلب 4868489

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