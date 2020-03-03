ایام عید مسافری در مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان پذیرش نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا ویروس، اظهار کرد: در ایام عید نوروز پذیرش مسافر در مراکز اسکان فرهنگیان استان گیلان ممنوع است.

وی افزود: اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان باید به همه مراکز و ادارات خود در شهرستان‌ها ابلاغ کند که هیچ گونه پذیرش مسافر اعم از فرهنگی و غیر فرهنگی در مراکز اسکان این اداره کل در سطح مدارس انجام نخواهد شد.

استاندار گیلان همچنین در ادامه تأکید کرد: به شهرداری‌های استان گیلان نیز اعلام شده حق برپایی هیچ گونه کمپ و چادرهای مسافرتی و آماده سازی پارک‌ها برای استقرار مسافران برای ایام عید نوروز را ندارند.