خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: رایزنی فرهنگی ایران در آلمان رویدادهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یکی پس از دیگری در آلمان لغو می‌شوند. قفسه‌های خالی مواد غذایی و بهداشتی در بسیاری از مغازه‌ها، از وحشت عمومی خبر می‌دهند. در برخی از شهرها، از شهروندان خواسته شده در خانه بمانند. حتی مهدکودک‌ها و مدارس در برخی مناطق تعطیل شده‌اند. آنطور که مؤسسه روبرت کخ، یکی از برجسته‌ترین نهادهای پژوهشی در حوزه ویروس‌شناسی آلمان اعلام کرده است: تاکنون ۱۱۷ نفر در آلمان به کرونا مبتلا شده‌اند. به نظر می‌رسد، جامعه آلمان از شیوع بیماری کرونا وحشت‌زده شده است. بر اساس آمارهای مؤسسه روبرت کخ، از ۱۶ ایالت آلمان، ۹ ایالت این کشور، درگیر ویروس کرونا شده‌اند. موارد ابتلاء به ویروس در ایالت‌های بایرن در جنوب، هامبورگ در شمال و همچنین در ایالت‌های غربی و جنوب غربی آلمان گزارش شده‌اند. بر اساس آمارها بیشترین ابتلاء به بیماری مربوط به ایالت نوردراین-وستفالن است. در این ایالت تاکنون ۶۶ نفر به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند. پس از این ایالت نیز، بایرن با ۱۹ نفر، بادن-وورتمبرگ با ۱۵ نفر و هسن با ۸ نفر بیشترین تعداد ابتلاء به ویروس کرونا را دارند.

تشکیل کمیته بحران در آلمان

از زمان شیوع ویروس کرونا در آلمان، دولت فدرال یک ستاد مقابله با بحران تشکیل داده است. این ستاد چندی پیش، جلسه‌ای تشکیل داد تا راهکارهای مواجهه و مقابله با ویروس کرونا را بررسی کند. یکی از دستورات مهم این جلسه، تعیین معیارهایی برای برگزاری گردهمایی‌ها و همایش‌های بزرگ در آلمان بود. کارشناسان حوزه‌های مختلف در این نشست معتقد بودند، ممنوعیت یا اجازه برگزاری رویدادهای مختلف باید بر عهده اداره‌ها و دستگاه‌های ایالتی گذاشته شود. در عین حال، به گفته آنان، مسئولان برگزاری هر رویدادی باید به شرایطی که مسئولان مؤسسه روبرت کخ اعلام کرده‌اند، توجه کنند.

مؤسسه روبرت کخ پیشتر اعلام کرده بود که مسئولان نمایشگاه‌ها و رویدادهای مختلف در آلمان باید با سنجش سلامت شرکت‌کنندگان، آن‌ها را غربال کنند و یا اگر چنین کاری برای مسئولان مراسم امکان‌پذیر نیست، رویداد را لغو کنند. اما از آنجا که غربال‌گری شرکت‌کنندگان در هر برنامه و مراسمی امکان‌پذیر نیست، به نظر می‌رسد بسیاری از نمایشگاه‌ها و رویدادهای هنری، فرهنگی و ورزشی در هفته‌های آینده در آلمان لغو خواهند شد. برای مثال، در به تازگی اعلام شده که نمایشگاه گردشگری برلین «آی تی بی» لغو خواهد شد. این نمایشگاه قرار بود از ۴ تا ۸ ماه مارس در پایتخت آلمان برگزار شود، اما آنطور که مسئولان دولت برلین اعلام کرده‌اند، این نمایشگاه دیگر برگزار نمی‌شود.

در جلسه کمیته بحران همچنین مقرر شد که وضعیت سلامتی تمام مسافرانی که از راه‌های دریایی یا هوایی از کشورهای کره جنوبی، ژاپن و ایران قصد سفر به آلمان را دارند، ارزیابی شود. این سنجش باید پیش از سفر صورت گیرد. تاکنون این مقررات تنها شامل حال مسافرانی بود که از چین به آلمان سفر می‌کردند. همچنین اطلاعات مربوط به مسافرانی که با قطار به آلمان سفر می‌کنند نیز بررسی خواهد شد. اما این تنها تمهیدات دولت فدرال آلمان برای مقابله با کرونا نیست. زی‌هوفر، وزیر کشور آلمان نیز اعلام کرده است، تمهیدات تازه‌ای برای بررسی شرایط پناهجویان در مرزهای آلمان در نظر گرفته است. او همچنین اعلام کرده که قرنطینه شهرها یا مناطقی که کرونا در آن‌ها، تهدیدی جدی به شمار می‌رود، یک گزینه است. با این وجود، او ترجیح می‌دهد که این آخرین اقدام دولت فدرال باشد.

از سوی دیگر، ینس اشپان، وزیر بهداشت آلمان اعلام کرده است که بودجه کافی برای مقابله با این بیماری تأمین شده است. به گفته او، هیچیک از افراد مشکوک به ویروس کرونا نباید به دلیل نداشتن پول کافی از آزمایش دادن اجتناب کنند. او در اینباره گفت: «اگر کسی احتمال می‌دهد که به بیماری کرونا مبتلا شده است، باید فوراً به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها مراجعه کند و یا از مأموران اورژانس بخواهد که او را در خانه خود ویزیت کنند. در صورتی که پزشکان احتمال دهند که فردی مبتلا به ویروس کروناست، بلافاصله از او تست می‌گیرند. شهروندان نباید نگران هزینه‌های درمان باشند. بیمه‌های درمانی تمام هزینه‌های مربوط به آزمایش و حتی روند درمان بیماران کرونا را پرداخت خواهند کرد.»

دولت آلمان همچنین از مقامات تمام ۱۶ ایالت این کشور خواسته است تا برای مقابله با همه‌گیر شدن ویروس کرونا آماده باشند.

وحشت آلمانی‌ها از کرونا

هرچند مقامات دولت فدرال در سخنرانی‌های خود به شهروندان اطمینان می‌دهند که مشکل و کمبودی برای مقابله با کرونا در این کشور وجود ندارد، اما سبدهای خرید شهروندان آلمانی نشان می‌دهد که آن‌ها وحشت‌زده شده‌اند. کریستینا شوتز، سخنگوی انجمن نظارت بر سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای آلمان در این باره گفت: «مشتریان به طرز عجیبی به سمت خرید کنسرو مواد غذایی و نوشیدنی‌های که تاریخ‌مصرف بیشتری دارند، روی آورده‌اند. قفسه‌های مربوط به مواد بهداشتی یا ضد عفونی‌کننده نیز به شکل حیرت‌انگیزی خالی شده است.»

در این میان، به نظر می‌رسد توصیه اداره فدرال «حفاظت از شهروندان و امدادرسانی در بلایای طبیعی» آلمان نیز، شهروندان این کشور را نگران‌تر کرده است. این اداره به تمام شهروندان آلمان توصیه کرده که برای مدت ده روز مواد خوراکی و نوشیدنی در خانه داشته باشند. اما آنطور که شبکه دویچه‌وله گزارش داده است؛ هیچ منطقی در رفتار آلمانی‌ها برای خرید وجود ندارد. بسیاری از شهروندان، کالاها را بدون در نظر گرفتن تاریخ مصرف و اعتبار آن‌ها خریداری می‌کنند. آن‌ها همچنین کالاهایی را انبار می‌کنند که نیازی به وجود آن ندارند. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان اقتصادی آلمان معتقدند که خرید بی‌وقفه خوراکی و مواد ضدعفونی کننده نشانه ترس و وحشت عمومی از همه‌گیر شدن کرونا است. مدیر انستیتوی تحقیقات اقتصادی آلمان در این باره گفت: «خرید بی‌وقفه خوراکی و مواد ضدعفونی‌کننده از سوی مردم در آلمان غیرمنطقی و خطرناک است. چنین رفتاری نشان می‌دهد که مردم ترسیده‌اند و متأسفانه این ترس می‌تواند در شرایط فعلی مشکل‌ساز شود.»

در این میان، برخی از کارشناسان نیز معتقدند که شهروندان وحشت‌زده نیاز به مشاوره و آموزش دارند تا بتوانند در این شرایط بحرانی استرس خود را کنترل کنند. فرانک اوبرال، رئیس سازمان روزنامه‌نگاران آلمان نیز در این باره معتقد است: «آنچه مردم به آن نیاز دارند، آموزش و فرهنگ‌سازی است. رسانه‌ها و سیاستمداران باید اطلاعات مفیدی را درباره کرونا در اختیار شهروندان قرار دهند. اما این اطلاعات نباید باعث ایجاد امید کاذب و یا وحشت در شهروندان شود. ما باید تلاش کنیم تا با آموزش و فرهنگ‌سازی از شرایط فعلی آلمان عبور کنیم.»