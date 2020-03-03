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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵

رئیس پلیس راه ایلام:

محور هلیلان - پیاز آباد در ایلام بازگشایی شد

محور هلیلان - پیاز آباد در ایلام بازگشایی شد

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام گفت: محور هلیلان - پیاز آباد در ایلام بازگشایی شده است.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور هلیلان_ پیازآباد (پل جزمان) که به دلیل بارش شدید باران و سیلابی شدن مسیر تا اطلاع بعدی مسدود اعلام شده بود، این محور با تلاش عوامل راهداری و پلیس راه بازگشایی شد.

رئیس پلیس راه استان از برگزاری جلسه هم اندیشی با هدف تشدید اقدامات کنترلی در خصوص پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس با حضور تمامی دستگاه‌های متولی خبر داد.

وی افزود: در این نشست مصوب شد نسبت به اعزام تیم‌های مشترک به ورودی و خروجی استان همچون ایست و بازرسی سپتون، ایست و بازرسی پل سیمره، چهارمله و روبروی پلیس راه‌های ایلام-مهران و ایلام-کرمانشاه اقدام شود.

کد مطلب 4868747

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