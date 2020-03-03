به گزارش خبرگزاری مهر، «بندک» از گروه سرگرمیهای خلاق، سازهای است که در هر بسته آن ۲۵۰ قطعه یکسان در ۵ رنگ متنوع (سفید، زرد، آبی، سبز و قرمز) قرار دارد.
بر همین اساس، کودکان و نوجوانان میتوانند بدون محدودیت با تفکری خلاق با قطعههای این سرگرمی، حجمهای متنوع ساده و پیچیده درست کنند.
این محصول برای اولین بار در سال ۱۳۸۷ با شمارگان ۳ هزار عدد و در سال ۱۳۸۸ به تعداد ۵ هزار عدد از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شده بود.
از اهداف این بازی، پرورش تفکر خلاق، افزایش اعتماد به نفس و آشنایی با سازهها و آموزش توسعه قطعهها در سطح و حجم است.
این محصول که مناسب گروه سنی ۸ سال به بالاست، با شمارگان ۱۰ هزار عدد بازتولید میشود.
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