به گزارش خبرگزاری مهر، «بندک» از گروه سرگرمی‌های خلاق، سازه‌ای است که در هر بسته آن ۲۵۰ قطعه یک‌سان در ۵ رنگ متنوع (سفید، زرد، آبی، سبز و قرمز) قرار دارد.

بر همین اساس، کودکان و نوجوانان می‌توانند بدون محدودیت با تفکری خلاق با قطعه‌های این سرگرمی، حجم‌های متنوع ساده و پیچیده درست کنند.

این محصول برای اولین بار در سال ۱۳۸۷ با شمارگان ۳ هزار عدد و در سال ۱۳۸۸ به تعداد ۵ هزار عدد از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شده بود.

از اهداف این بازی، پرورش تفکر خلاق، افزایش اعتماد به نفس و آشنایی با سازه‌ها و آموزش توسعه قطعه‌ها در سطح و حجم است.

این محصول که مناسب گروه سنی ۸ سال به بالاست، با شمارگان ۱۰ هزار عدد بازتولید می‌شود.