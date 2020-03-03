مشاوران املاک عامل افزایش قیمت مسکن/۳هزارهکتاربافت فرسوده درتهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به افزایش ۲۴ درصدی قیمت مسکن طی دو ماه اخیر، گفت: در شرایط کنونی افزایش قیمت مسکن هیچ منطق اقتصادی و کارشناسی ندارد و می‌توان گفت که نقش دلالان و واسطه‌ها در افزایش قیمت‌ها کاملاً مشهود است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، قیمت مسکن توسط برخی مشاوران املاک تعیین می‌شود و این میان املاکی‌ها با هماهنگی با تولیدکنندگان مسکن، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند، وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه مشاوران املاک و دستگاه‌های نظارتی باید نسبت به ساماندهی این بخش اقدام کنند.

رضایی کوچی افزود: در وضعیت فعلی به دلیل پایین بودن میزان تولید مسکن، خریداران قدرت انتخاب گسترده‌ای برای خرید مسکن ندارند، در اینجا برخی مشاوران املاک با مدیریت وضعیت، مالکان را به بالا بردن قیمت‌ها ترغیب می‌کنند.

وی گفت: البته بازار مسکن تحت تأثیر عرضه و تقاضا نیز است، در شرایط کنونی تقاضا برای خرید مسکن همچنان بالا است و به دلیل کمبود عرضه، قیمت‌ها مدام دستخوش تغییر می‌شود، حال در این میان نیز دلالان وضعیت بازار را دچار تلاطم می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بهترین راه کار برای بی اثر کردن فعالیت دلالان و سودجویان، افزایش تولید مسکن است، قطعاً اگر عرضه و تقاضا متعادل شود، دلالان نمی‌توانند در افزایش قیمت‌ها اثرگذار باشند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: متأسفانه تاکنون اقدام قابل قبولی در عرصه تولید مسکن صورت نگرفته، از این رو ضروری است که دولت خارج از برنامه ریزی بر روی کاغذ؛ به صورت عملیاتی اقدام به تولید مسکن کند تا بخشی از مشکلات این حوزه مرتفع شود.

طرح بازآفرینی شهری، راه‌کار تأمین مسکن پایتخت‌نشینان / دست خالی دولت در تأمین اراضی

رضایی کوچی با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح ملی مسکن در تهران، گفت: در شرایط کنونی شهر تهران گنجایش و ظرفیت انبوه سازی مسکن را ندارد که باید از دیگر پتانسیل‌های موجود پایتخت برای تولید مسکن استفاده کرد.

وی ادامه داد: قیمت مسکن در دو سال اخیر در شهر تهران افزایش چشمگیری داشته و می‌توان گفت که تشدید قیمت‌ها در پایتخت بر استان‌ها و دیگر کلانشهرهای کشور نیز اثر منفی می‌گذارد، از این رو اگر مشکل کمبود مسکن در تهران تا حدودی حل شود، قیمت‌ها کاهش یافته و این به شهرهای دیگر نیز سرایت پیدا می‌کند.

رضایی کوچی گفت: به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای تولید مسکن در تهران و رفع کمبودها، اجرای طرح بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده است، در شرایط کنونی اگر بخواهیم طرحی مانند طرح ملی مسکن را در اطراف تهران اجرایی کنیم، دولت باید نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم این مساکن ازجمله برق، آب، تلفن و گاز اقدام کند، این در حالی است که اگر نسبت به نوسازی بافت فرسوده تلاش شود، به تأمین دوباره هیچیک از این زیرساخت‌ها احتیاجی نخواهد بود.

نماینده مردم جهرم در مجلس ادامه داد: بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، شهر تهران حدود ۶۵ هزار هکتار مساحت دارد که از این میزان حدود ۳ هزار و ۲۶۷ هکتار آن فرسوده، ناپایدار و ناکارآمد است و می‌توان از این بخش برای تولید مساکن جدید استفاده کرد.

وی گفت: یکی دیگر از دلایل استفاده از بافت فرسوده در شهر تهران، نبود اراضی کافی برای اجرای طرح‌های تولید مسکن است، متأسفانه با وجود تأکید وزیر راه و شهرسازی، دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها نسبت به ارائه اراضی اقدام نمی‌کنند که این مسئله موجب شد که وزارت راه برای اجرای طرح‌های مسکن سازی با مشکل مواجه شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در دو سال اخیر دولت، طراحی و اجرای طرح بازآفرینی شهری را در دستور کار خود قرار داده اما متأسفانه تاکنون این پروژه کلان کشوری پیشرفت چندانی نداشته است، حال وزارت راه باید اجرای بازآفرینی شهری را حداقل در شهر تهران در دستور کار خود قرار دهد.