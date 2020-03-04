سیدحمزه امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیام انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: مردم در این دوره از انتخابات با انتخابی که داشتند نشان دادند از عملکرد دولت فعلی ناراضی هستند و انتقاداتی از دولتمردان دارند.
وی ادامه داد: همچنین مردم از عملکرد مجلس دهم در جریان افزایش قیمت بنزین ناراضی هستند و این مساله بازتاب های منفی را در پی داشت و باعث شد مردم به منتقدان جدی دولت در این دوره از انتخابات رای دهند.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً این دولت هم مانند دولت های قبل اقداماتی را انجام داده است اما برای حل مشکلات اقتصادی و کنترل تورم اقدام خاصی نکرده و بنده از این جهت نسبت به عملکرد دولت نقد جدی دارم چرا که دولتیها نمیتوانند جلوی تورم روزافزون را بگیرند.
امینی بیان کرد: دولت اگر اراده کند، قطعاً میتواند مانع تورم و گرانی شود اما متاسفانه ارادهای برای حل مشکلات اصلی اقتصادی کشور در دولت وجود ندارد.
نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گرانی خودرو گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت کاملاً بازار خودرو را رها کرده است و ما نمایندگان معمولاً از طریق طرح سوال می توانیم از وزرا بخواهیم که پاسخگوی عملکردشان باشند. معمولاً روند طرح سوال از وزرا و مطرح شدن آن سوال در صحن علنی هم بسیار زمانبر است و چندین ماه میگذرد و در این مدت دلالان کار خودشان را میکنند و با گرانیها فشار زیادی به مردم وارد میکنند.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نمایندگان مجلس یازدهم باید اراده جمعی برای حل مشکل کشور داشته باشند در صورتیکه در این زمینه با یکدیگر متحد باشند، حساب کار دولتمردان دستشان میآید و تمام توان خود را برای حل مشکلات کشور به ویژه در زمینه اقتصادی انجام خواهند داد.
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