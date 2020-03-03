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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۴۷

به علت جلوگیری از شیوع کرونا؛

چهار هزار و ۸۰۰ مجموعه ورزشی در استان تهران تعطیل شده اند

چهار هزار و ۸۰۰ مجموعه ورزشی در استان تهران تعطیل شده اند

تهران- مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفت: چهار هزار و ۸۰۰ مجموعه ورزشی از ۱۰ اسفند ماه جاری در استان تهران به علت جلوگیری از شیوع کرونا تعطیل شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گل‌محمدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست گفتمان سلامت و اقدامات مقابله با ویروس کرونا با اشاره به اینکه از ۱۰ اسفند بیش از چهار هزار و ۸۰۰ مجموعه ورزشی خصوصی، پیست‌های اسکی، مسابقات لیگ برتر و سایر مجموعه‌ها به علت شیوع ویروس کرونا تعطیل شده‌اند اظهار داشت: عملیات ضدعفونی و گندزدایی این اماکن در حال انجام است.

گل محمدی با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که تا ۲ ماه دیگر فعالیت اماکن ورزشی استان تهران تعطیل باشد گفت: بنا به نظر ستاد پیشگیری بیماری کرونا این روزها هیچ مکان ورزشی دولتی و خصوصی نمی‌تواند فعالیت کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران بیان داشت: بازرسان و کارشناسان این نهاد از اماکن تحت پوشش نظارت می‌کنند و هر نوع فعالیت مجموعه‌های خصوصی را متوقف خواهند کرد. و در حال حاضر تنها فعالیت‌های ورزشی که طبق تقویم جهانی و بین المللی از قبل مشخص بود در حال انجام است.

وی در خصوص انتخابات هیأت فوتبال استان تهران نیز عنوان داشت: تا زمانی که مدیریت هیأت فوتبال تهران با شکل موجود اداره شود، فعالیت آن غیر قابل قبول است و انتخابات این هیأت پس از مجمع انتخاباتی فدراسیون انجام می‌شود.

کد مطلب 4869269

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    نظرات

    • یوسف IR ۱۸:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
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