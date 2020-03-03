چهار هزار و ۸۰۰ مجموعه ورزشی در استان تهران تعطیل شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گل‌محمدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست گفتمان سلامت و اقدامات مقابله با ویروس کرونا با اشاره به اینکه از ۱۰ اسفند بیش از چهار هزار و ۸۰۰ مجموعه ورزشی خصوصی، پیست‌های اسکی، مسابقات لیگ برتر و سایر مجموعه‌ها به علت شیوع ویروس کرونا تعطیل شده‌اند اظهار داشت: عملیات ضدعفونی و گندزدایی این اماکن در حال انجام است.

گل محمدی با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که تا ۲ ماه دیگر فعالیت اماکن ورزشی استان تهران تعطیل باشد گفت: بنا به نظر ستاد پیشگیری بیماری کرونا این روزها هیچ مکان ورزشی دولتی و خصوصی نمی‌تواند فعالیت کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران بیان داشت: بازرسان و کارشناسان این نهاد از اماکن تحت پوشش نظارت می‌کنند و هر نوع فعالیت مجموعه‌های خصوصی را متوقف خواهند کرد. و در حال حاضر تنها فعالیت‌های ورزشی که طبق تقویم جهانی و بین المللی از قبل مشخص بود در حال انجام است.

وی در خصوص انتخابات هیأت فوتبال استان تهران نیز عنوان داشت: تا زمانی که مدیریت هیأت فوتبال تهران با شکل موجود اداره شود، فعالیت آن غیر قابل قبول است و انتخابات این هیأت پس از مجمع انتخاباتی فدراسیون انجام می‌شود.