۶۵ درصد مدارس استان همدان تخریب و بازسازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد تیموری ظهر پنجشنبه در بازدید جمعی از مسئولان از پروژه‌های نوسازی مدارس همدان، گفت: در حال حاضر نوسازی مدارس استان همدان در شهرستان همدان دارای ۲۳ پروژه نوسازی و احداثی است.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست‌ساخت و یا بهره‌برداری شده در نواحی آموزش و پرورش همدان، گفت: بهره‌برداری کامل این پروژه‌ها نتایج مثبتی برای استان همدان به همراه خواهد داشت.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان با اشاره به بهره‌برداری از مدرسه ۱۲ کلاسه پردیس همدان طی سال آینده و مدرسه ۱۵ کلاسه کشاورز در هفته دولت، گفت: با ساخت و تجهیز مدرسه ۱۵ کلاسه کشاورز و انتقال دانش آموزان مدرسه استقلال ساخت نخستین مدرسه سبز ۱۵ کلاسه در شهرستان همدان کلید خواهد خورد.

لزوم تعریف چندین پروژه جدید مدرسه‌سازی در همدان

وی با تأکید بر اینکه با به بهره‌برداری پروژه‌های سازمان نوسازی مدارس در شهر همدان مشکلات موجود در حوزه فضای آموزشی تا حدودی مرتفع خواهد شد، گفت: برای بهبود وضعیت فعلی علاوه بر ۲۳ پروژه فعلی باید چند پروژه دیگر نیز در دستور کار قرار گیرد که این مهم مستلزم حمایت و همراهی مسئولان شهرستان همدان است.

تیموری گفت: طرح‌های نوسازی مدارس استان همدان ازلحاظ کیفیت و کاهش هزینه‌ها در رده بهترین پروژه‌ها تعریف می‌شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان افزود: طبق برنامه پنجم توسعه کشور در سال ۸۶ از صندوق ذخیره ارزی ۵ میلیارد دلار برای تخریب، بازسازی و نوسازی مدارس در نظر گرفته شد.

۳۵ درصد مدارس استان همدان نیازمند بازسازی هستند

وی خاطرنشان کرد: از سال ۸۶ طرح تخریب، بازسازی و نوسازی مدارس آغاز شد و در برنامه ششم توسعه نیز ۳ میلیارد دلار از همان محل برای این منظور در نظر گرفته شد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان از تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی ۶۵ درصدی مدارس استان همدان خبر داد و افزود: از اعتبارات تخریب مدارس، استانی و خیرین در این خصوص هزینه شده و ۳۵ درصد مدارس نیز باقی‌مانده است.

وی با اشاره به اینکه تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس استان همدان طبق اولویت‌بندی انجام می‌شود به طوری که بالا بودن جمعیت دانش‌آموزی و بحرانی بودن مدرسه موردتوجه است، گفت: امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه در تمام مدارس نیازمند، کار تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی انجام شود.

تیموری به اقدام خوب خیرین مدرسه‌ساز اشاره کرد و افزود: مجموع خیرین مدرسه ساز به‌عنوان بازوی آموزش‌وپرورش و اداره نوسازی مدارس عمل می‌کنند و سال گذشته تعهد مجمع در کشور ۴۲ میلیارد تومان بود که ۷۸ درصد آن تحقق‌یافته است.

فعالیت ۲ هزار ۵۰۰ مدرسه در استان همدان

وی با اشاره به اینکه قریب ۸۰ درصد از تعهد خیرین تحقق‌یافته و ۲۰ درصدی که باقی‌مانده به خاطر پروژه‌های نیمه‌تمام است و اگر این اقدام هم انجام شود درصد بالایی از تعهد را شامل خواهد شد، گفت: بیش از ۴۰ درصد مدارس کشور توسط خیرین مدرسه‌ساز ایجادشده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان همدان از وجود ۲ هزار و ۵۰۰ مدرسه در استان همدان خبر داد و گفت: همدان ازنظر سرانه فضای آموزشی و پرورشی رتبه ششم را دارد و بالاترین رتبه از آن استان یزد است که ۶۰ درصد مدارس این استان را خیرین ساخته‌اند.

لزوم بازسازی مسیر دسترسی مدرسه پردیس همدان

نایب رئیس شورای شهر همدان نیز با تأکید بر اینکه شورای شهر همدان تعامل سازنده و خوبی با دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه نوسازی مدارس داشته و دارد، اظهار کرد: بازدیدهایی به همراه اعضای شورای شهر از پروژه‌های سازمان نوسازی انجام و مشکلات شناسایی و در خصوص آن در شورا بحث و تبادل‌نظر شده است.

حمید بادامی نجات بابیان اینکه برخی مدارس سند و امکان اخذ پروانه را نداشتند و برخی نیز عقب‌نشینی داشتند و نیاز به مساعدت شهرداری بود که این تعامل برقرار شد، افزود: بعد از دستگاه‌های خدمات رسان تعامل شورای شهر با اداره نوسازی مدارس بیشتر است به طوری که کمک کرده تا سرانه‌ها تکمیل شود.

تبدیل مدرسه استقلال همدان به «مدرسه سبز»

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان نیز با اشاره به اهمیت ساخت «مدرسه سبز» اظهار کرد: ساختمان‌های سبز از لحاظ صرفه‌جویی انرژی و احترام به طبیعت بسیار حائز اهمیت هستند.

نرگس نورالله زاده با اشاره به اینکه در دنیای مدرن امروز به معماری سبز توجه زیادی می‌شود، گفت: در این نوع معماری ساخت‌وسازها به سمتی پیش رفته که کمترین هدر رفت انرژی و آسیب به محیط طبیعی را داشته باشیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان بابیان اینکه مدرسه استقلال همدان نیز به «مدرسه سبز» تبدیل می‌شود، افزود: در پروژه «مدرسه سبز» تا حد امکان از مصالح ساختمانی استفاده خواهد شد که بازگشت به طبیعت را داشته باشند.

نورالله زاده بابیان اینکه در این پروژه‌ها تصفیه آب مدنظر است به طوری که از هدر رفت آن جلوگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: تفکیک و جداسازی زباله‌ها نیز مدنظر است و این موضوع می‌تواند در آموزش دانش‌آموزان مؤثر باشد.