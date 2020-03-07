۴۵۰۰ نفر خوانساری تحت حمایت کمیته امداد هستند

محسن عباس‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک سالروز تاسیس کمیته امداد و هفته احسان و نیکوکاری اظهار داشت: در شهرستان خوانسار دو هزار و ۵۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند که جمعأ ۴۵۰۰ نفر می‌شوند.

وی افزود: از این تعداد خانواده تحت حمایت ۹۰۰ خانوار زن سرپرست خانواده را برعهده دارند.

مدیر کمیته امداد شهرستان خوانسار بیان داشت: در ۱۱ ماه گذشته امسال ۳۰ مورد کمک جهیزیه به نوعروسان به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان و شش مورد هدیه ازدواج به تازه دامادها به مبلغ ۱۸ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی گفت: امسال دو میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستائی به ۵۱ نفر مددجوهای تحت حمایت و افراد بیکار نیازمند غیر تحت حمایت پرداخت شده است.

عباس‌زاده افزود: ۳.۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و امدادی به ۸۰ مددجو پرداخت شده است که هشت نفر تسهیلات امدادی و ۷۲ مورد تسهیلات بانکی با سود چهار درصد دریافت کرده‌اند.

وی افزود: امسال برای آموزش مقدماتی برای پایداری اشتغال ۱۷۰ خانواده مددجو، ۱۲ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان خوانسار بیان داشت: در ۱۱ ماه امسال میزان کمک‌های مردم خوانسار یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در قالب‌ها و طرح‌های مختلف بوده است که این مبلغ یک دهم میزان مساعدتی است که در اختیار خانواده قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: امسال بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان گردش مالی در کمیته امداد خوانسار اتفاق افتاده و کمک‌های امدادی و دولتی به مددجویان تحت حمایت شهرستان خوانسار پرداخت شده است.

عباس‌زاده گفت: در ۱۱ ماهه امسال کمک به خرید شش واحد مسکن شهری به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان، ۱۱۰ مورد کمک هزینه تعمیرات مسکن به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و دو مورد کمک به بهسازی مسکن روستایی به مبلغ ۳۶ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: ۵۴۷ دانش آموز و ۴۰ دانشجو تحت حمایت امداد هستند که امسال ۱۰۰ میلیون تومان هزینه تحصیلی به آن‌ها پرداخت کردیم.

مدیر کمیته امداد شهرستان خوانسار گفت: مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان کمک هزینه درمان به ۵۴ بیمار صعب العلاج، پنج مورد بیمار دیالیزی و خاص، ۱۷ بیمار نیازمند نگهداری و ۲۶ کودک دچار سوتغذیه پرداخت شد.

وی در خاتمه از مردم این شهرستان در همراهمی و مساعدت کمیته امداد قدردانی کرد و اظهار داشت: طی ۱۱ ماه امسال بالغ بر یک میلیارد تومان وام ضروری و کارگشائی در اختیار خانواده‌ها برای مشکلات معیشتی، بدهی و غیره پرداخت شد.