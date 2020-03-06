به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن اراکی دبیر کل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با صدور پیامی درگذشت دکتر حسین شیخ الاسلام معاون امور بین‌الملل مجمع تقریب را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: خبر جانگداز رحلت شهادت گونه برادر عزیز و مجاهد خستگی ناپذیر و پارسای متواضع و انقلابی مؤمن ما جناب آقای دکتر حسین شیخ الاسلام اینجانب و همه دوستداران ایشان و بخصوص اعضای خانواده مجمع تقریب مذاهب اسلامی را به سوگ نشاند.

این عزیز خدمتگذار دین و مردم از انقلابیون پیشتازی بود که هیچگاه از خط ولایت و منهج امام راحل و راه مقام معظم رهبری مدظله العالی روی بر نتافت و در مواضع انقلابی و اسلامی خویش در طول مدت جهاد پیوسته خویش یک لحظه سست نگشت، و در طول مدت همکاری این شخصیت بزرگوار با اینجانب در سنگر تقریب از هیچ تلاشی در راه وحدت و تقریب و پشتیبانی از جبهه مقاومت دریغ نکرد.

اینجانب این مصیبت را به مقام معظم رهبری مدظله العالی و به دوستان بزرگوار مجمع التقریب بویژه دبیرکل عزیز آن و به خانواده معظم و صبور و شکیبای ایشان و به همه بازماندگان و بستگان و دوستان ایشان تسلیت میگویم و برای آن عزیز علو درجه و برای بازماندگان ایشان اجر و صبر از خدای متعال مسالت می‌کنم.