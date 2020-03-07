به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پایان معاملات روز جمعه آمریکا (بامداد شنبه به وقت تهران)، در فضای التهاب بازار از شیوع ویروس کرونا، به دنبال سقوط ترسناک سود اوراق قرضه، شاخص‌های وال‌استریت هم سقوط کردند.

روز جمعه فرار سرمایه‌گذاران از بازارهای سهام به بازار اوراق قرضه، به عنوان سرمایه امن، ادامه پیدا کرد و قیمت این اوراق را بالاتر برد، تا سود آنها به سقوط تاریخی خود ادامه دهد.

سود اوراق ۱۰ ساله آمریکا، بنچ‌مارک سود اوراق قرضه، حتی از رکورد تاریخی ۰.۷ درصد هم پایین‌تر رفت تا در ۰.۶۷۶ رکورد پایین جدیدی ثبت کند.

سود اوراق قرضه ۳۰ ساله رکورد پایین جدید ۱.۲۵۹ درصدی ثبت کرد.

میانگین صنعتی داوجونز در ۱۰ دقیقه پایانی معاملات به شدت سقوط کرد و با از دست دادن ۲۵۶.۵۰ واحد یا ۰.۹ درصد به ۲۵۸۶۴.۷۸ واحد بازگشت. داوجونز در لحظاتی از معاملات دیشب تا ۸۹۴.۶۶ واحد سقوط کرده بود که در ادامه از این سقوط کاسته شد.

اس‌اندپی ۱.۷ درصد سقوط کرد و به ۲۹۷۲.۳۷ واحد رسید، در حالی که کامپوزیت نزدک ۱.۸ درصد سقوط کرد و به ۸۵۷۵.۶۲ واحد بازگشت.

البته هر سه شاخص اصلی آمریکا توانستند به دنبال سقوط هفتگی سنگین در هفته گذشته، این هفته اندکی سود کنند. داوجونز ۱.۷ درصد، اس‌اندپی ۰.۶ درصد و نزدک ۰.۱ درصد رشد کردند.