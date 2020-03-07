تلفات کرونا در آمریکا به ۱۶ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ایالت فلوریدای آمریکا از فوت ۲ بیمار مبتلا به ویروس کرونا خبر داد. این نخستین تلفات ویروس همه‌گیر کرونا در ساحل شرقی آمریکا است.

به این ترتیب، شمار فوت‌های ناشی از کرونا در آمریکا به ۱۶ نفر رسید که از این تعداد، ۱۳ نفر ساکن ایالت واشنگتن و یک نفر ساکن ایالت کالیفرنیا بوده‌اند.

بنا بر اعلام مرکز پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های آمریکا، دستکم ۷۰ نفر در ایالت واشنگتن، ۴۹ نفر در ایالت کالیفرنیا و ۲۲ نفر نیز در نیویورک به این ویروس گرفتار شده‌اند.

گفتنی است ویروس کرونا که برای اولین بار در شهر ووهان چین مشاهده شد، درحال حاضر به ۹۰ کشور جهان راه یافته است.