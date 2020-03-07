دارندگان دفترچه گذر مرزی و تردد شناوران نیاز به تمدید ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ولی‌الله رضایی‌نژاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی گناوه با انجام اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مبنی بر ورود یک محموله بزرگ لوازم یدکی خودروهای سنگین از طریق مرز آبی شهرستان دیلم مطلع شدند و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از شناور توقیفی، تعداد ۵۰۰ دستگاه فن کامپیوتر، تعداد ۷ دستگاه موتور خودرو و تعداد ۱۲ دستگاه گیربکس موتور کشف و ضبط شد.

رضایی‌نژاد خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۴۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برآورد کردند و متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد.

فرمانده مرزبانی بوشهر گفت: مرزهای این استان توسط مرزبانانی نگهداری و نگهبانی می‌شود که شبانه روز با دقت و هوشیاری کامل تمام نوار مرزی را زیر نظر دارند و نسبت به هرگونه ورود و خروج کالای قاچاق حساس بوده و با افراد خاطی به طور جد برخورد می‌کنند.

وی ادامه داد: به منظور حفظ سلامت مرزنشینان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، دارندگان دفترچه تردد مرزی و تردد شناوری تا اول اردیبهشت سال آینده نیاز به مراجعه حضوری نیست.

رضایی‌نژاد افزود: دارندگان دفترچه گذر مرزی و تردد شناوران که تاریخ تمدید تا اسفند سال جاری است با رعایت موضوعات ایمنی و سلامت تا اول اردیبهشت ماه سال ۹۹ نیاز به مراجعه نیست.