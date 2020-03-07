الون ماسک هزار استارشیپ برای سفر به مریخ می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، الون ماسک مدیر ارشد اجرایی شرکت اسپیس ایکس تصمیم دارد با ساخت هزار موشک استارشیپ در مریخ شهرک سازی کند.

به نوشته خبرنگاری که از مقر این شرکت در تگزاس بازدید کرده، اسپیس ایکس به زودی می تواند در هر ۷۲ ساعت یک موشک جدید بسازد تا به این هدف دست یابد.

الون ماسک نیز اشاره کرده هر موشک چند بار قابل استفاده خواهد بود و می تواند ۹۰ هزار پوند بار حمل کند.

اسپیس ایکس ۲۲۵ کارمند جدید در مقر «ساوث تگزاس لانچ» استخدام کرده تا یک کارخانه بسازد و تولید موشک را سرعت بخشد. به این ترتیب ۵۰۰ موشک ساخته می شود.

این نخستین باری نیست که ماسک ادعایی بلندپروازانه درباره شهرک سازی در مریخ می کند.

او در ماه ژانویه اعلام کرد تا ۲۰۵۰ میلادی یک میلیون نفر را به مریخ می فرستد. طبق محاسبات ماسک برای انجام این کار روزانه باید سه پرواز انجام شود و در کل یک سال باید هزار نفر به مریخ فرستاده شوند.

همچنین ماسک در سال ۲۰۱۷ میلادی از قصد خود برای ارسال دو محموله به مریخ تا ۲۰۲۲ میلادی خبر داد.

او در آخرین بازدید به کارمندانش گفت: فکر می کنم ما حداقل به هزار استارشیپ احتیاج داریم که هر کدام از آنها باید چند بار قابل استفاده باشند.