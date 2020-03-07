به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، در حالی که تسلا تا به امروز مدعی بوده که گزارش‌های آن در مورد میزان جراحت در کارخانه تسلا در کالیفرنیا با دقت ۹۹ درصدی تهیه شده، به تازگی مشخص شده که مدیران این شرکت سازنده خودروهای برقی به طور گسترده در این زمینه پنهان کاری کرده‌اند.

بر اساس گزارشی که اولین بار توسط بلومبرگ منتشر شده تسلا در گزارش‌های ارسالی به آژانس سلامت و امنیت حرفه‌ای کالیفرنیا به طور مرتب در مورد کارگران آسیب دیده و مجروح شده خود دروغ گرفته و این آمار را پایین نگهداشته است. به عنوان مثال تسلا در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۴ درصد از این آمار را در گزارش‌های رسمی خود حذف کرده است.

بخش عمده این پنهان کاری‌ها مربوط به سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ بوده و ممکن است تسلا به علت این دروغگویی ها با جریمه و برخی محدودیت‌های حرفه‌ای نیز مواجه شود.

این شرکت هنوز در رابطه با این خبر واکنشی از خود نشان نداده است.