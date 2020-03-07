تشکیل شورای «مبارزه با کرونا در تئاتر»/ منتظر تصویب بودجه هستیم

شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت حمایت از گروه‌ها و سالن‌های تئاتری که در تعطیلی‌های پیش آمده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا متضرر شدند، به خبرنگار مهر گفت: اولین نکته که خیلی اهمیت دارد و خواست تمام مردم ایران و جهان و بخصوص جامعه هنرمندان تئاتر است که در اظهارنظرها، واکنش‌ها و تلاش همگانی‌شان هم مشهود است، تلاش همگانی برای رهایی جامعه از شر ویروس کرونا است. تمام فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی تحت‌تأثیر این ویروس قرار گرفته و تعطیلی‌های پیش آمده مشکلات عدیده‌ای را برای جامعه هنری به ویژه هنرمندان تئاتر که معیشت، حرفه و کارشان به تئاتر بستگی دارد، ایجاد کرده است.

وی متذکر شد: در شرایط فعلی هنرمندان تئاتر هم به لحاظ شغلی در خطر هستند و هم به دلیل توقف فعالیت شان متضرر شده‌اند.

امیدواریم از فروردین ۹۹ اجراها از سرگرفته شود

کرمی ضمن اظهار امیدواری برای اینکه هر چه زودتر جامعه از شرایط بحرانی ویروس کرونا خارج شود، افزود: چیزی که مشهود است، تعطیلی اجراهای تئاتری تا پایان اسفند سال جاری است. امیدواریم شرایط به گونه‌ای شود که از فروردین سال ۹۹ اجراهای تئاتری از سرگرفته شوند و شرایط به روال عادی خود برگردد.

مدیرکل هنرهای نمایشی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: ما در اداره کل هنرهای نمایشی برای پیش‌بینی، ارزیابی و حمایت از هنرمندان و سالن‌های تئاتری، شورایی را با عنوان «شورای مبارزه با کرونا در تئاتر» شکل داده‌ایم که متشکل از برخی مدیران بخش‌های مختلف اداره کل و همچنین چند تن از هنرمندان تئاتر است. این شورا با ارزیابی شرایط فعلی بهترین راهکارها را برای حمایت از هنرمندان تئاتر در نظر می‌گیرد.

وی افزود: وضعیت ویروس کرونا، معضلی سراسری است به همین دلیل با همه مدیران کل استان‌ها مکاتبه کردیم تا تصمیم‌ها به صورت واحد گرفته شود. اولین برنامه‌ریزی شورای مبارزه با کرونا در تئاتر، جابجایی اجراها بود زیرا مهم است هنرمندان بدانند که با وجود توقف اجراها، نوبت اجرایی‌شان منتقل و در نظر گرفته می‌شود. البته در این بین مدیران سالن‌های خصوصی نیز همکاری خوبی داشته و دارند و می‌توانند در رسیدن به این تعامل تأثیر بسزایی داشته باشند.

حمایت مالی از گروه‌ها و سالن‌ها در حد بضاعت

کرمی درباره حمایت مالی مدنظر از گروه‌ها و سالن‌های خصوصی متضرر شده در هفته‌های اخیر، یادآور شد: در این شورا موضوع حمایت مالی از گروه‌ها و سالن‌ها مطرح و مقرر شد با توجه به بضاعتی که داریم این حمایت انجام شود. جلسه‌ای را با معاون هنری وزیر ارشاد داشتم در خصوص حمایت مالی از گروه‌ها و سالن‌های متضرر شده داشتیم و موضوع را با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مطرح کردیم. وزیر ارشاد و معاون هنری به همراه مدیران حوزه‌های مختلف جلساتی را برگزار کرده و به دنبال رسیدن به راهکاری در این زمینه هستند. من نیز پیشنهادهایی ارائه داده‌ام و منتظر نظر وزارتخانه در خصوص حمایت مالی از گروه‌ها و سالن‌ها متضرر شده هستم.

وی درباره میزان بودجه در نظر گرفته شده برای حمایت از هنرمندان متضرر شده، تأکید کرد: اعتبارات سال جاری ما به پایان رسیده و در بودجه امسال به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن این اتفاق، اعتباری در نظر گرفته نشده بود. امیدواریم در بودجه سال ۹۹، اعتباری برای این منظور در نظر گرفته شود. واقعیت این است که سقف بودجه حمایتی تئاتر برای سراسر کشور ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که بودجه ناچیزی است و در این ۲ سال هم رشد نکرده است. اگر اعتباری برای حمایت از گروه‌ها و سالن‌های متضرر شده در نظر گرفته نشود، بخشی از بودجه تئاتر را به این امر اختصاص خواهیم داد.

مدیرکل هنرهای نمایشی ضمن قدردانی از صبوری و حوصله هنرمندان تئاتر در این شرایط بحرانی، گفت: هنرمندان تئاتر نقش مشارکتی بسیار تأثیرگذاری را در شرایط فعلی دارند و حتی در فعالیت‌های عمومی و ساخت ماسک نیز حضور پیدا کرده‌اند. ضمن اینکه فعالیت‌های هنری خود را به فضای مجازی منتقل کرده و در تلاش برای حفظ روحیه مردم و مخاطبان دارند.

وضعیت رسیدگی و ضدعفونی سالن‌های نمایش

کرمی درباره وضعیت ضدعفونی کردن سالن‌های تئاتر به ویژه مجموعه تئاتر شهر به صورت کاملا اساسی و ویژه، توضیح داد: رسیدگی به سالن‌ها و ضدعفونی کردن آن‌ها از اتفاقات خوبی است که در تئاتر شهر، سالن‌های دولتی و خصوصی تئاتر انجام شده و می‌شود. تعاملاتی با شهرداری منطقه برای ضدعفونی و گندزدایی مجموعه تئاتر شهر داریم که مدیر مجموعه بهتر می‌تواند درباره آن توضیح دهد.

وی درباره اینکه برای بخش تبلیغات تئاتر بعد از پایان شرایط بحرانی چه حمایت‌هایی از گروه‌های تئاتر خواهد شد تا در جلب و جذب مخاطب به سالن‌ها به حال خود رها نشوند و تعاملاتی که در این زمینه با شهرداری می‌تواند شکل بگیرد، اظهار کرد: یکی از برنامه‌ریزی‌های شورای مبارزه با کرونا در تئاتر و همچنین ما در اداره کل هنرهای نمایشی جذب مشارکت شهرداری در زمینه تبلیغات تئاتر بعد از پایان شرایط بحرانی است و پیگیر این ماجرا هستیم. ضمن اینکه نقش صداوسیما در این مقطع بسیار مهم است و بعد از بازگشتن به روال عادی، رسانه ملی می‌تواند به رونق تئاتر کمک بسزایی داشته باشد.

مدیرکل هنرهای نمایشی در بخش پایانی سخنان خود درباره این موضوع که پیگیری‌هایی باید صورت گیرد تا گروه‌ها و اجراهای تئاتر با توجه به شرایط پیش آمده از کسر مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که به تئاتر خیلی لطمه‌زده کسر مالیات و مالیات بر ارزش افزوده است که درباره آن بین کارشناسان حقوقی و دارایی اختلاف نظر وجود دارد. ما پیگیری این ماجرا بوده و هستیم و حتی در جلسه‌ای که با کمیسیون فرهنگی مجلس داشتیم، پیشنهاد دادیم که به شکل قانونی این مشکل برطرف شود. معمولاً قشر محدود ۳ تا ۴ درصدی هنرمندان که سودآوری مالی بالایی دارند ملاک این موضوع قرار گرفته و آسیب آن به بخش ۹۵ درصدی هنرمندانی که در تئاتر سودآوری ندارند، وارد می‌شود.

کرمی بیان کرد: ضرورت دارد دولت و مجلس در این زمینه از خانواده تئاتر ایران حمایت کنند و امیدوارم در سال ۹۹ این مشکل حل شود.