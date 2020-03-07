رفتار و کردارمان را علوی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه صبح و گفتگو ویژه ولادت حضرت علی (ع) و در ارتباط تلفنی باحجت الاسلام عباس ابراهیمی مشاور فرهنگی تولیت مسجد مقدس جمکران از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

حجت الاسلام ابراهیمی اظهار کرد: این ایام و مناسبت‌ها فرصت مناسبی اند تا با سبک و سیره ائمه اطهار (ع) آشنا شویم.

وی افزود: در سیزدهم ماه رجب در خانه کعبه کسی متولد شد که دنیای کرامت، عظمت، دانش و محبت است، شخصیتی که خود فرمودند: "آیندگان مرا خواهند شناخت". فضائل امیرالمومنین (ع) به قدری زیادی بود که هیچ دشمن و مانعی نتوانست این فضیلت‌ها را بپوشاند.

مشاور فرهنگی تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: در روایات آمده که مبغوض ترین انسان‌ها نزد خداوند کسی است که امامی را قبول کند اما عملش مطابق با آن امام نباشد. اگر ما ادعای دوستی و محبت امیرالمومنین (ع) را داریم باید اعمال و رفتارمان هم علوی باشد یعنی طوری رفتار کنیم که مورد قبول حضرت باشد و آثار محبت به حضرت در اعمال و رفتار ما نمود پیداکند.

حجت الاسلام ابراهیمی ادامه داد: پدر یکی از ارکان خانواده محسوب می‌شود و در کل یک معنای عام است، امروز هم در جریان ویروس کرونا شبکه بهداشت و درمان برای مردم پدری می‌کند و وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهد و در مقابل ما هم باید اعتماد کنیم و وظایمان را به خوبی انجام دهیم.

مشاور فرهنگی تولیت مسجد مقدس جمکران در خاتمه ابراز داشت: اگر می‌خواهیم در روز ولادت امیرالمومنین (ع) به حضرت تاسی کنیم باید وظایف و مسئولیت هایمان را در هر جریان و برهه‌ای به خوبی انجام دهیم.