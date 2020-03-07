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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۴۵

از سوی رئیس قوه قضاییه؛

دستورالعمل نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضا ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضا ابلاغ شد

دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضائی را برای اجرا ابلاغ کرد.

این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۶ تبصره به تصویب آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست و مقررات مغایر با آن ملغی است.

مسئولیت اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری است و نظارت بر حسن اجرای آن به ترتیب با دادسرای انتظامی قضات و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه می‌باشد.

کد مطلب 4872377

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