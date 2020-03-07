دستورالعمل نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضا ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضائی را برای اجرا ابلاغ کرد.

این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۶ تبصره به تصویب آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست و مقررات مغایر با آن ملغی است.

مسئولیت اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری است و نظارت بر حسن اجرای آن به ترتیب با دادسرای انتظامی قضات و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه می‌باشد.