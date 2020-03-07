  1. استانها
  2. همدان
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۴۵

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد:

ممنوعیت فعالیت صاحبان سوئیت منزل‌های اجاره‌ای در همدان

ممنوعیت فعالیت صاحبان سوئیت منزل‌های اجاره‌ای در همدان

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از ممنوعیت فعالیت افرادی که اقدام به اجاره دادن سوئیت منزل‌ها به مسافران در سطح استان همدان می‌کنند خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس تدابیری که در سطح استان اتخاذ شد استان همدان نیز از استان‌های است که امسال تمهیدات لازم برای مسافران به دلیل شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته نشده و بدین منظور از چند روز قبل سوئیت منزل‌هایی که اقدام به پذیرش میهمان می‌کردند برابر هماهنگی‌های قضائی از فعالیت آنها جلوگیری شده است.

وی افزود: شایعاتی وجود دارد که این افراد منازل خود را برای مدت طولانی به مسافرانی که از استان‌هایی که شیوع ویروس کرونا در آنها بالا است اجاره داده اند ا ما اعلام می‌کنیم این موضوع صحت ندارد و گشت‌های نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت استان به شدت این موارد را بررسی و پیگیری می‌کند و افرادی کارتن به دستی را که اقدام به اجاره سوئیت یا منزل می‌کند برای بار اول با تذکر و در صورت عدم توجه به مرجع قضائی معرفی می‌کند.

سردار کامرانی صالح در ادامه با اشاره به اقدامات برخی افراد در فضای مجازی و انتشار شایعات در رابطه با ویروس کرونا گفت: پلیس فتا با رصد اقدامات این گونه افراد که قصد تشویش اذهان و بر هم زدن امنیت روانی جامعه را دارد با قاطعیت برخورد و این افراد را به مراجع قضائی معرفی می‌کند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به کشف اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده در روزهای اخیر در سطح استان همدان گفت: پلیس با تمام توان خود با افرادی که اقلام بهداشتی مورد نیاز شهروندان را احتکار می‌کنند و یا با ساخت اقلام بهداشتی تقلبی سلامتی شهروندان را به خطر می‌اندازند برخورد می‌کند.

وی از شهروندان خواست فعالیت این گونه افراد را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 4872457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها