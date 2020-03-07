سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس تدابیری که در سطح استان اتخاذ شد استان همدان نیز از استانهای است که امسال تمهیدات لازم برای مسافران به دلیل شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته نشده و بدین منظور از چند روز قبل سوئیت منزلهایی که اقدام به پذیرش میهمان میکردند برابر هماهنگیهای قضائی از فعالیت آنها جلوگیری شده است.
وی افزود: شایعاتی وجود دارد که این افراد منازل خود را برای مدت طولانی به مسافرانی که از استانهایی که شیوع ویروس کرونا در آنها بالا است اجاره داده اند ا ما اعلام میکنیم این موضوع صحت ندارد و گشتهای نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت استان به شدت این موارد را بررسی و پیگیری میکند و افرادی کارتن به دستی را که اقدام به اجاره سوئیت یا منزل میکند برای بار اول با تذکر و در صورت عدم توجه به مرجع قضائی معرفی میکند.
سردار کامرانی صالح در ادامه با اشاره به اقدامات برخی افراد در فضای مجازی و انتشار شایعات در رابطه با ویروس کرونا گفت: پلیس فتا با رصد اقدامات این گونه افراد که قصد تشویش اذهان و بر هم زدن امنیت روانی جامعه را دارد با قاطعیت برخورد و این افراد را به مراجع قضائی معرفی میکند.
فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به کشف اقلام بهداشتی و ضد عفونی کننده در روزهای اخیر در سطح استان همدان گفت: پلیس با تمام توان خود با افرادی که اقلام بهداشتی مورد نیاز شهروندان را احتکار میکنند و یا با ساخت اقلام بهداشتی تقلبی سلامتی شهروندان را به خطر میاندازند برخورد میکند.
وی از شهروندان خواست فعالیت این گونه افراد را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند.
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