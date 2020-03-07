عرضه اولیه چند شرکت‌ دانش بنیان در فرابورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، امیرهامونی درباره شرایط حاکم بر بازار سرمایه گفت: با توجه به موج نقدینگی در بازار سرمایه، در هفتههای آتی عرضههای اولیه خوبی در بازار خواهیم داشت.
وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا پایان سال عرضههای اولیه پتروشیمی اریا ساسول، شرکتهای زیر مجموعه شستا، صباتامین و شرکتهای دانش بنیان داشته باشیم.
مدیرعامل فرابورس ادامه داد: با توجه به موج افرادی که تازه وارد بازار سرمایه میشود باید از تخصص لازم برای ورود به بازار سرمایه برخوردار باشند و نباید ورود به بازار سرمایه را به عنوان شغل دوم در نظر بگیرند.
هامونی افزود: ما با توجه به زیرساختها، بازار را مدیریت میکنیم، اما افراد باید به سطحی از سواد مالی کافی برسند و وقت و اگاهی کافی برای حضور در بازار بورس داشته باشند.
وی ادامه داد: مردم باید از طریق صندوقهای سرمایه گذاری وارد بازار شوند و به فضای مجازی اطمینان نکنند و از افراد متخصص دارای مجوز از سازمان بورس استفاده و مشاوره برای حضور در بازار بگیرند.
مدیرعامل فرابورس بیان کرد: باید فرهنگ سهامداری را گسترش دهیم و از این بازار ثروت افرینی کنیم و با نگاه بلند مدت در بازار و با کمک دستگاههای مرتبط از جمله سازمان بورس بهترین فرصت برای همه و برای اقتصاد ایران رقم بخورد.
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