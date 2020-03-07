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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۱۲

تا پایان سال انجام خواهد شد

عرضه اولیه چند شرکت‌ دانش بنیان در فرابورس

عرضه اولیه چند شرکت‌ دانش بنیان در فرابورس

مدیرعامل فرابورس گفت: تا پایان سال تلاش می‌کنیم عرضه اولیه چندین شرکت از مجموعه‌های بزرگ را در فرابورس داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، امیرهامونی درباره شرایط حاکم بر بازار سرمایه گفت: با توجه به موج نقدینگی در بازار سرمایه، در هفته‌های آتی عرضه‌های اولیه خوبی در بازار خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم تا پایان سال عرضه‌های اولیه پتروشیمی اریا ساسول، شرکت‌های زیر مجموعه شستا، صباتامین و شرکت‌های دانش بنیان داشته باشیم.

مدیرعامل فرابورس ادامه داد: با توجه به موج افرادی که تازه وارد بازار سرمایه می‌شود باید از تخصص لازم برای ورود به بازار سرمایه برخوردار باشند و نباید ورود به بازار سرمایه را به عنوان شغل دوم در نظر بگیرند.

هامونی افزود: ما با توجه به زیرساختها، بازار را مدیریت می‌کنیم، اما افراد باید به سطحی از سواد مالی کافی برسند و وقت و اگاهی کافی برای حضور در بازار بورس داشته باشند.

وی ادامه داد: مردم باید از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری وارد بازار شوند و به فضای مجازی اطمینان نکنند و از افراد متخصص دارای مجوز از سازمان بورس استفاده و مشاوره برای حضور در بازار بگیرند.

مدیرعامل فرابورس بیان کرد: باید فرهنگ سهامداری را گسترش دهیم و از این بازار ثروت افرینی کنیم و با نگاه بلند مدت در بازار و با کمک دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان بورس بهترین فرصت برای همه و برای اقتصاد ایران رقم بخورد.

کد مطلب 4872486

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