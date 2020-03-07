سیطره انصارالله یمن بر الجوف و اختلاف شدید هادی با ائتلاف سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی با اشاره به دستاوردهای جدید ارتش و کمیته های مردمی یمن آورده است: پس از تسلط انصارالله بر مرکز استان الجوف به دنبال نبردهای سنگین، معادله جنگ در یمن به شکل گسترده ای تغییر کرده است و منابع وابسته به دولت هادی(دولت دست نشانده سعودی در یمن) به تغییر موازنه قوا در جنگ اذعان کرده اند که از جمله آنها احمد عبید بن دغر مشاور عبد ربه منصور هادی است.

این رسانه آورده است: احمد عبید بن دغر ضمن اذعان به تغییر موازنه قوا از وجود دودستگی و اختلاف شدید دولت هادی با ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود خبر داد.

رای الیوم می نویسد: سیطره حوثی ها بر الجوف به منزله پایان ائتلاف و خطری بر مارب و نیز خطری بر عربستان که ۲۶۶ کیلومتر مرز مشترک با یمن دارد، است.

این رسانه در ادامه به نقل از محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن آورده است: نبرد در استان الجوف تمام شده محسوب می شود و هم اکنون مارب مدنظر است. برگه حزب الاصلاح سوخته محسوب می شود.