سفیر ایران استوارنامه خود را تقدیم پادشاه جدید عمان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: حجت الاسلام محمدرضا نوری شاهرودی سفیر کشورمان در عمان شامگاه روز گذشته (یک‌شنبه) استوارنامه خود را در کاخ «علم» تقدیم «سلطان هیثم» پادشاه جدید این کشور عمان کرد.

گفتنی است، نوری شاهرودی با سلطان هیثم گفتگویی دو نفره داشت و در این دیدار «بن علوی» نیز حضور داشت. تلویزیون و رسانه‌های عمانی این دیدار را، دیدار سلطان هیثم با نماینده کشور دوست معتمد و برادر سلطنت عمان نام بردند.

در این دیدار «توتونچی» نفر دوم سفارت، «موسوی» رایزن فرهنگی و وابسته نظامی کشورمان، نوری شاهرودی را همراهی می‌کردند.