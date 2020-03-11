محمود ترفع در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که تصاویری از ازدحام مسافران در اتوبوس ها منتشر شده، آیا این ازدحام به دلیل کاهش اتوبوس در خطوط و یا تغییر سرفاصله هاست؟ گفت: به هیچ وجه در این مدت تعداد اتوبوس ها و سرفاصله آنها تغییری نکرده است.

وی با اشاره به بازدید امروز از خطوط تندروی اتوبوس رانی، اظهار داشت: خطوط تندرو بیشترین جابجایی ها را در ناوگان اتوبوسرانی انجام می دهند و در حال حاضر در تمامی ایستگاه ها، اتوبوس با سرفاصله کمتر از یک دقیقه حضور دارند. متأسفانه حساسیت مردم کم شده است اما خوشبختانه در تمامی خطوطی که بازدید کرده ام مشکلی از نظر تعداد اتوبوس ها وجود نداشت و ازدحامی نیز آن طور که در تصاویر منتشر شده منعکس شده بود، وجود نداشت.

ترفع گفت: احتمال دارد در یک ایستگاه در یک مقطع زمانی به دلیل تعطیلی اداره و یا حضور همزمان تعدادی از مسافران، ازدحامی شکل گیرد اما از مسافران می خواهم اگر اتوبوسی شلوغ باشد از سوار شدن در آن خودداری کنند زیرا اتوبوس به اندازه کافی وجود دارد و با فاصله کم اتوبوس بعدی به ایستگاه خواهد رسید.

وی تأکید کرد: سوار شدن در اتوبوس هایی که مسافر تکمیلی دارد ممکن است سلامتی سایر مسافران را به خطر بیاندازد.