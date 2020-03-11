  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۲۳

وزیر میراث فرهنگی برای سفرهای بعد از کرونا قول داد

وزیر میراث فرهنگی برای سفرهای بعد از کرونا قول داد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضمن دعوت مردم برای سفر نرفتن و در خانه ماندن به‌منظور مقابله با کرونا، از تمهیدات ویژه سفر برای هم‌وطنان بعد از فروکش کردن شیوع این بیماری خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، متن بیانیه علی‌اصغر مونسان خطاب به هموطنان به‌شرح زیر است:

«بی‌تردید مهم‌ترین انگیزه سفر و گردشگری کمک به ارتقای سلامت جسمی و روحی انسان‌ها است و در جایی که احساس خطر و نا امنی وجود دارد خودبه‌خود موضوع سفر تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. بر همین سیاق شیوع ویروس کرونا موجب کاهش و حتی حذف سفر به صورت مقطعی شده تا سلامت جوامع حفظ شود.

اینجانب به‌عنوان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضمن قدردانی از همراهی روزافزون مردم فهیم کشورمان، از عموم مردم می‌خواهم با خودداری از سفر، نوروز ۹۹ را در کنار اعضای خانواده در منزل با صحت و سلامتی سپری کنند. بی‌تردید ایران اسلامی از این بحران با سربلندی بیرون خواهد آمد و این قول را به مردم صبور کشورمان می‌دهم که پس از شکست کرونا شرایط خوبی در شأن ملت بزرگوار ایران برای موجی از سفرهای نشاط‌انگیز فراهم خواهیم کرد.»

کد مطلب 4875599
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه