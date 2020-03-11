وزیر میراث فرهنگی برای سفرهای بعد از کرونا قول داد

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، متن بیانیه علی‌اصغر مونسان خطاب به هموطنان به‌شرح زیر است:

«بی‌تردید مهم‌ترین انگیزه سفر و گردشگری کمک به ارتقای سلامت جسمی و روحی انسان‌ها است و در جایی که احساس خطر و نا امنی وجود دارد خودبه‌خود موضوع سفر تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. بر همین سیاق شیوع ویروس کرونا موجب کاهش و حتی حذف سفر به صورت مقطعی شده تا سلامت جوامع حفظ شود.

اینجانب به‌عنوان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضمن قدردانی از همراهی روزافزون مردم فهیم کشورمان، از عموم مردم می‌خواهم با خودداری از سفر، نوروز ۹۹ را در کنار اعضای خانواده در منزل با صحت و سلامتی سپری کنند. بی‌تردید ایران اسلامی از این بحران با سربلندی بیرون خواهد آمد و این قول را به مردم صبور کشورمان می‌دهم که پس از شکست کرونا شرایط خوبی در شأن ملت بزرگوار ایران برای موجی از سفرهای نشاط‌انگیز فراهم خواهیم کرد.»