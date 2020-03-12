ورود سامانه جدید بارشی به کرمانشاه/ هشدار آبگرفتگی معابر

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه فعالیت سامانه مستقر بر جو منطقه شرایط پایدار تا عصر فردا جمعه حاکم است به گونه‌ای که پدیده جوی قابل توجهی در سطح استان پیش بینی نمی‌شود.

وی افزود: از اواخر وقت فردا تا روز دوشنبه سامانه‌ای ناپایدار جو منطقه را متأثر خواهد کرد و افزون بر کاهش دمای روزانه، در برخی ساعات سبب وزش شدید باد و بارش باران خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیان داشت: بارش از اواخر شنبه تا عصر یکشنبه به ویژه در نیمه جنوبی نمود بیشتری دارد و آبگرفتگی معابر را به دنبال دارد.

این مسئول گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای کرمانشاه بین دو و ۲۰ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

وی عنوان کرد: طی این مدت سومار با ۲۷ درجه و کوزران و کنگاور با دو درجه زیر صفر گرم‌ترین و سردترین نقاط استان بودند.

خسرو: افزود: بر اساس پیش بینی‌های انجام شده بارش و وضعیت دمایی در ماه‌های اسفند و فروردین در حد نرمال است.