به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین امیری صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتبارات سال آینده شهرداری بوشهر ۲۹۹ میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸ شاهد حوادث و بحرانهای گوناگون بودهایم که تحریمهای ظالمانه، ترور سردار قاسم سلیمانی، سقوط هواپیما و آخر سال هم بحران ویروس کرونا از آن جمله است.
امیری با قدردانی از دستاندرکاران مبارزه با کرونا در جامعه اظهار داشت: حماسه بیبدیلی در مقابله با ویروس کرونا در جامعه ایجادشده که قابلتقدیر است.
وی بیان کرد: اعتبارات سال ۹۸ شهرداری بوشهر ۲۱۲ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۲۱۰ میلیارد تومان آن محقق شده و تخصیصیافته و بخشی از آن اعتبارات ارزش افزوده است.
امیری اضافه کرد: در سال گذشته ۱۵۳ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده، تأمین بودجه کردیم و برای سال آینده روی این بند بودجه و مطالبات شهرداری حساب باز کردیم.
شهردار بوشهر اضافه کرد: دراینبین بودجه آلایندگی میتواند بر توازن بودجه ۲۹۹ میلیارد تومانی سال ۹۹ اثر بگذارد، البته با شرایط کشور سعی میکنیم نسبت به بودجه انقباضی رفتار کنیم، چون که بر اساس تجربه سال گذشته، حقوقها میتوانند ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کنند و باید پیشبینی آن را داشته باشیم.
تکمیل پروژههای نیمهتمام
وی بابیان اینکه تکمیل پروژههای نیمهتمام، اولویت بودجه سال ۹۹ شهرداری بوشهر است افزود: اولویت ما در بودجه سال آینده تکمیل پروژههای نیمهتمام است.
شهردار بوشهر ادامه داد: بخشی از بودجه صرف اتمام پروژههای سالهای قبل شد و در زمان بنده نیز پروژههای شروعشده و باید تمام شود و یا ادامه پیدا کند، تأکید ما در ادامه راه بر پروژههای زیرساختی مانند کانالهای دفع آبهای سطحی است.
وی با اشاره به بازداشت تعدادی از کارمندان شهرداری بوشهر گفت: گزارشهای مردمی باعث شد که تیمی به مدت یک سال در شهرداری تحقیق کند و به نکتههایی برسد که سرانجام تعدادی بازداشت شوند.
امیری اضافه کرد: این تحقیقات هنوز ادامه دارد و اتفاق خاصی در جریان پرونده آنها نیفتاده که بتوانم اظهارنظری کنم، همه این موارد در جهت حقوق مردم و صیانت از مدیران سالم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه تیم شاهین شهرداری بوشهر از لحاظ پرداختی نسبت به تیمهای دیگر لیگ برتری جلوتر است گفت: تاکنون ۱۴ میلیارد تومان به م شاهین شهرداری بوشهر پرداختشده است.
ساماندهی بافت تاریخی بوشهر
شهردار بوشهر تخصیص ۸ میلیارد تومان به ساماندهی بافت تاریخی بوشهر را مورداشاره قرارداد و بیان کرد: امسال ۲۰ میلیارد تومان برای آسفالت معابر و کوچهها تخصیصیافته و برای احداث خانه خدمات اجتماعی، احداث فرهنگسرا و بهسازی بازار قدیم و کانال دفع آبهای سطحی در جاده نیروگاه در اعتبارات سال آینده اعتباراتی مصوب شده است.
امیری، بابیان اینکه ۱۴ میلیارد تومان برای ۵ سازمان وابسته به شهرداری بوشهر امسال پرداختشده است گفت: اولویت اعتبارات سال آینده برای تکمیل پروژههای نیمهتمام شهر بوشهر است.
وی بیان کرد: امسال ۱۵۳.۸ میلیارد تومان از اعتبارات شهرداری بوشهر از محل ارزش افزوده تأمینشده است.
تشریح وضعیت چرخ و فلک
امیری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص چرخ فلک بزرگ شهر بوشهر اظهار داشت: مسئله اصلی پروژه چرخ فلک کابینها بوده و در خصوص پیچها و کابینهای آن داستان زیاد است.
وی بابیان اینکه استاندارد گام به گام کار چرخ و فلک را بررسی کرده، چون باجان مردم در ارتباط است تصریح کرد: اداره استاندارد ایرادهای زیادی در خصوص چرخ و فلک گرفت ازجمله اینکه کابینها در ارتفاع ۷۰-۸۰ متری اصلاً جواب نمیدهد پس آن را تقویت کردند.
امیری اضافه کرد: بوشهر اقلیم متفاوتی دارد و این سازه نیز در کنار دریا قرارگرفته است، با این اوصاف نیاز به بررسیهای دقیق دارد، الان چرخ و فلک تقریباً کامل شده البته موتورها باقیمانده ولی اطلاع دارم که خریداریشده است.
شهردار بوشهر در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص زمان پایان پروژه چرخ و فلکها که مدتها پیش قول اتمام آن دادهشده بود گفت: من هیچ قولی دراینباره ندادم و تنها اظهارات پیمانکار را به مردم گفتهام.
وی بابیان اینکه یکی از مشکلات ما این بود که پیمانکار چرخ و فلک بخش اعظم پولش را گرفته بود اضافه کرد: پیمانکار ۸۰ درصد مبلغ به عنوان پیشپرداخت دریافت کرده و اینطور نبود که بر اساس پیشرفت فیزیکی به او پرداخت شود، بنا این بود که شب عید چرخ فلک را تحویل بدهد اما با اوضاع فعلی فکر میکنم که این کار ممکن نیست.
شهردار بوشهر خاطرنشان کرد: کابینهای چرخ و فلک در ارتفاع بالا است که طبیعتاً سرعت باد بیشتر است و مقاومت بیشتری میطلبد، اداره استاندارد اعلام کرده بود که پس از آماده سازی و تحویل، این چرخ و فلک باید بین ۳ تا ۴ روز با کیسههای شنی مخصوص برابر وزن افراد بچرخد و بعد زیر بار برود که اتفاقاً اقدام خوبی است.
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