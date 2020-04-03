  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ فروردین ۱۳۹۹، ۱۱:۵۳

قاضی زاده هاشمی در گفتگو با مهر:

برخی از قوانین مانع بهبود کسب‌وکار است/باید امنیت شغلی ایجاد شود

برخی از قوانین مانع بهبود کسب‌وکار است/باید امنیت شغلی ایجاد شود

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: هر روز شاهد صدور بخشنامه‌ای جدید هستیم که این قوانین دست و پاگیر، مانع بهبود فضای کسب و کار است.

احسان قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های دولت در سال ۹۹، اظهار داشت: همه مسئولان به ویژه دولتمردان باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا هر چه سریع‌تر از بحران کرونا خارج شویم.

وی ادامه داد: پس از آن، مهمترین اولویت کشور این است که اوضاع معیشت مردم و حوزه اقتصادی کشور بهبود یابد، به گونه‌ای که به ثبات و آرامش اقتصادی دست یابیم و مردم ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را به خوبی احساس کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و همچنین رونق تولید، باید سیاست گذاری‌های اقتصادی متناسبی اعمال شود و همچنین باز کردن فضای اقتصادی کشور اهمیت زیادی دارد چرا که ما هر روز شاهد صدور بخشنامه‌ای جدید هستیم که این قوانین دست و پاگیر، مانع بهبود فضای کسب و کار است.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: بهره مند شدن مردم از امنیت شغلی و ثبات نسبی اقتصادی، مهم‌ترین اولویت و مؤلفه ای است که دولتمردان در سال ۹۹ باید به آن توجه داشته باشند.

کد مطلب 4880858
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه