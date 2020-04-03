احسان قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اولویتهای دولت در سال ۹۹، اظهار داشت: همه مسئولان به ویژه دولتمردان باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا هر چه سریعتر از بحران کرونا خارج شویم.
وی ادامه داد: پس از آن، مهمترین اولویت کشور این است که اوضاع معیشت مردم و حوزه اقتصادی کشور بهبود یابد، به گونهای که به ثبات و آرامش اقتصادی دست یابیم و مردم ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را به خوبی احساس کنند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و همچنین رونق تولید، باید سیاست گذاریهای اقتصادی متناسبی اعمال شود و همچنین باز کردن فضای اقتصادی کشور اهمیت زیادی دارد چرا که ما هر روز شاهد صدور بخشنامهای جدید هستیم که این قوانین دست و پاگیر، مانع بهبود فضای کسب و کار است.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: بهره مند شدن مردم از امنیت شغلی و ثبات نسبی اقتصادی، مهمترین اولویت و مؤلفه ای است که دولتمردان در سال ۹۹ باید به آن توجه داشته باشند.
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