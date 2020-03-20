دیدار الزرفی با نماینده سازمان ملل در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، «عدنان الزرفی» نخست وزیر مکلف دولت عراق روز پنجشنبه با «جنین هنیس پلاسخارت» نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در عراق دیدار و گفتگو کرد.

در بیانیه منتشر شده از سوی دفتر الزرفی آمده است که نخست وزیر مکلف در این دیدار بر عزم خود برای تشکیل دولتی که متشکل از همه عراقی‌ها و قادر به اجابت خواسته های معترضان باشد تاکید کرد.

طبق این بیانیه، الزرفی عنوان کرد: دولتی که به دنبال تشکیل آن است، تلاش خواهد کرد تا با چالش‌های پیش روی کشور مقابله کرده و انتخابات شفاف و عادلانه‌ای را در نزدیک‌ترین زمان ممکن برگزار کند.

پلاسخارت نیز به نوبه خود اعلام کرد، هیأت سازمان ملل از تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید و از میان برداشتن موانع حمایت خواهد کرد.

این نماینده سازمان ملل بر لزوم ایجاد فضای مناسب برای دولت جدید جهت انجام وظایف خود تاکید کرد.