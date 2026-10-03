به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در آیین بهره‌برداری از یک پروژه آموزشی در شهرستان جم اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی از اولویت‌های استان است و طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد برخوردار هستند، در اولویت تکمیل قرار دارند.

وی افزود: در سال جاری علاوه بر تکمیل پروژه‌های آموزشی در شهرستان‌های مختلف استان، برای افزایش امکانات و تجهیزات آموزشی و همچنین هوشمندسازی کلاس‌های درس نیز برنامه‌ریزی مناسبی صورت گرفته است.

استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی خاطرنشان کرد: عدالت آموزشی از اولویت‌های دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور است و این رویکرد در استان بوشهر نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی و فراهم کردن امکانات مناسب برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان تأکید کرد.