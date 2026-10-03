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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

استاندار بوشهر: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی در اولویت است

استاندار بوشهر: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی در اولویت است

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی به‌ویژه طرح‌هایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، از اولویت‌های استان بوشهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در آیین بهره‌برداری از یک پروژه آموزشی در شهرستان جم اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی از اولویت‌های استان است و طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد برخوردار هستند، در اولویت تکمیل قرار دارند.

وی افزود: در سال جاری علاوه بر تکمیل پروژه‌های آموزشی در شهرستان‌های مختلف استان، برای افزایش امکانات و تجهیزات آموزشی و همچنین هوشمندسازی کلاس‌های درس نیز برنامه‌ریزی مناسبی صورت گرفته است.

استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی خاطرنشان کرد: عدالت آموزشی از اولویت‌های دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور است و این رویکرد در استان بوشهر نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی و فراهم کردن امکانات مناسب برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان تأکید کرد.

کد مطلب 6966607

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