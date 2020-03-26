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۷ فروردین ۱۳۹۹، ۱۲:۱۱

ریاست جمهوری افغانستان تیم مذاکره با طالبان را تعیین کرد

ریاست جمهوری افغانستان تیم مذاکره با طالبان را تعیین کرد

ارگ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار فهرستی از تیم مذاکره کننده با طالبان، از آغاز این مذاکرات در آینده نزدیک خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دفتر «اشرف غنی» در ارگ ریاست جمهوری افغانستان از تعیین تیم ۲۰ نفره برای انجام مذاکرات صلح با طالبان خبر داده است.

در این ارتباط ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که این تیم متشکل از مقامات دولتی، احزاب سیاسی، علما، جوانان و نمایندگان جامعه مدنی است.

در میان تیم تعیین شده برای مذاکره با طالبان، نام افرادی از جمله معصوم استانکزی، زکیه ورک، دکتر شهلا فرید، محمد ناطقی، محمد حفیظ منصور، نادر نادری، عبدالمتین بیک، عنایت الله بلیخ به چشم می‌خورد.

گفته شده این تیم به ریاست «محمدمعصوم استانکزی»، مذاکرات دولت کابل و طالبان را به پیش خواهند برد.

آزادی زندانیان دو طرف از سوی دولت کابل و گروه طالبان یکی از شروط توافق صلح است که قرار است در مذاکرات پیگری شود.

سهیل شاهین، سخنگوی طالبان پیش از این اعلام کرده بود که مذاکرات برای آزادی زندانیان دو طرف قرار است در پایان ماه میلادی جاری انجام شود.

کد مطلب 4886457

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      خداوند متعال آدمهای خوب به اداره کشور برگزیند نه عده‌ای دوزد

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